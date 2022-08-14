Серия A. Рома, Лацио и Фиорентина начали сезон с непростых побед
«Специя» взяла дома три очка без травмированного Виктора Коваленко
14 августа состоялись матчи 1-го тура Серии A.
Гранды итальянского футбола «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» начали сезон с непростых побед
«Специя» взяла дома три очка без травмированного украинца Виктора Коваленко, который еще не завершил восстановление.
Серия A. 1-й тур
Лацио – Болонья – 2:1
Голы: Де Сильвестри, 68 (автогол), Иммобиле, 79 – Арнаутович, 38 (пен)
Фиорентина – Кремонезе – 3:2
Голы: Бонавентура, 16, Йович, 34, Мандрагора, 90+5 – Окереке, 19, Буонаюто, 68.
Салернитана – Рома – 0:1
Гол: Кристанте, 33.
Специя – Эмполи – 1:0
Гол: Нзола, 36.
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