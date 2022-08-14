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14 августа 2022, 23:41 | Обновлено 15 августа 2022, 00:04
84
0

Серия A. Рома, Лацио и Фиорентина начали сезон с непростых побед

«Специя» взяла дома три очка без травмированного Виктора Коваленко

14 августа 2022, 23:41 | Обновлено 15 августа 2022, 00:04
84
0
Серия A. Рома, Лацио и Фиорентина начали сезон с непростых побед
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо, коуч Ромы

14 августа состоялись матчи 1-го тура Серии A.

Гранды итальянского футбола «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» начали сезон с непростых побед

«Специя» взяла дома три очка без травмированного украинца Виктора Коваленко, который еще не завершил восстановление.

Серия A. 1-й тур

Лацио – Болонья – 2:1

Голы: Де Сильвестри, 68 (автогол), Иммобиле, 79 – Арнаутович, 38 (пен)

Фиорентина – Кремонезе – 3:2

Голы: Бонавентура, 16, Йович, 34, Мандрагора, 90+5 – Окереке, 19, Буонаюто, 68.

Салернитана – Рома – 0:1

Гол: Кристанте, 33.

Специя – Эмполи – 1:0

Гол: Нзола, 36.

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Источник Sport.ua
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