Серия A. Рома, Лацио и Фиорентина начали сезон с непростых побед

14 августа состоялись матчи 1-го тура Серии A.

Гранды итальянского футбола «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» начали сезон с непростых побед

«Специя» взяла дома три очка без травмированного украинца Виктора Коваленко, который еще не завершил восстановление.

Серия A. 1-й тур

Лацио – Болонья – 2:1

Голы: Де Сильвестри, 68 (автогол), Иммобиле, 79 – Арнаутович, 38 (пен)

Фиорентина – Кремонезе – 3:2

Голы: Бонавентура, 16, Йович, 34, Мандрагора, 90+5 – Окереке, 19, Буонаюто, 68.

Салернитана – Рома – 0:1

Гол: Кристанте, 33.

Специя – Эмполи – 1:0

Гол: Нзола, 36.