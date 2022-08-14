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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Манчестер Юнайтед стал абсолютным посмешищем»
Англия
14 августа 2022, 19:48 |
451
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Манчестер Юнайтед стал абсолютным посмешищем»

Легенда «Манчестер Юнайтед» – о ситуации в клубе

14 августа 2022, 19:48 |
451
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Манчестер Юнайтед стал абсолютным посмешищем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ситуацию в клубе после позорного поражения 0:4 от «Брентфорда»:

«Манчестер Юнайтед» сейчас просто объект для всех шуток. Мы стали абсолютным посмешищем. Смотришь матч с «Брентфордом» и думаешь: «Вау». Игроки и близко не стоят денег, которые МЮ на них потратил. Они и близки не стоят того, сколько им, наверное, платят. Доверия ноль.

В тот момент первого взятия ворот, когда Де Хеа разыгрывал мяч, в следующий раз он увидел только номера на спинах партнеров – они скрылись выше. Футболисты рассчитывали, что испанец вынесет мяч. Если мы планируем так играть, с тем же успехом можем назначить Большого Сэма Эллардайса или Тони Пьюлиса.

Это не тот «Манчестер Юнайтед», который я когда-то знал. Даже если это падение с высоты, то это падение на самое дно. И в следующем матче мы играем с «Ливерпулем».

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Источник Goal.com
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