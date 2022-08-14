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Италия
14 августа 2022, 17:39 | Обновлено 14 августа 2022, 17:59
146
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны решать исход раньше»

Наставник «Интера» – о непростой победе над «Лечче»

14 августа 2022, 17:39 | Обновлено 14 августа 2022, 17:59
146
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны решать исход раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Лечче» (2:1) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

«Мы хотели одержать победу, команда верила в нее до конца, и это самый позитивный момент. Ребята – молодцы, но мы должны проанализировать, почему вырвали три очка лишь на 95-й минуте.

У меня есть несколько вариантов усиления по ходу матча, и те, кто вышли на замену, сыграли очень хорошо. В конечном итоге мы завершали матч с четырьмя форвардами. Такая команда, как «Интер», должна решать исход раньше», - сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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