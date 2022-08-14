Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны решать исход раньше»
Наставник «Интера» – о непростой победе над «Лечче»
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Лечче» (2:1) в матче 1-го тура итальянской Серии А.
«Мы хотели одержать победу, команда верила в нее до конца, и это самый позитивный момент. Ребята – молодцы, но мы должны проанализировать, почему вырвали три очка лишь на 95-й минуте.
У меня есть несколько вариантов усиления по ходу матча, и те, кто вышли на замену, сыграли очень хорошо. В конечном итоге мы завершали матч с четырьмя форвардами. Такая команда, как «Интер», должна решать исход раньше», - сказал Индзаги.
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