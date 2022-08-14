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Англия
14 августа 2022, 16:14 |
2919
1

Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне

Украинский защитник зарабатывает почти 2 миллиона евро в год

14 августа 2022, 16:14 |
2919
1
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Портал Spotrac опубликовал цифры зарплаты Виталия Миколенко в «Эвертоне». Они оказались гораздо скромнее в сравнении с теми, которые фигурировали в прессе раньше.

Миколенко зарабатывает в «Эвертоне» 32 115 фунтов (почти 38 тысяч евро) в неделю. Ранее в СМИ фигурировали цифры в 58 тысяч фунтов (69 тысяч евро) в неделю.

Таким образом, годичная зарплата Миколенко составляет 1,68 миллиона фунтов (1,98 миллиона евро). За 5 лет контракта с «Эвертоном» 23-летний украинец суммарно заработает 8,35 миллиона фунтов (почти 10 миллионов евро).

Вчера «Эвертон» во втором туре АПЛ проиграл «Астон Вилле» 1:2, Миколенко провел на поле все 90 минут.

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Астон Вилла – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Миколенко Эвертон
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Источник Spotrac
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