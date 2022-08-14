Испания14 августа 2022, 14:25 |
523
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Хави имеет худший процент побед среди тренеров Барсы за последние 20 лет
У каталонского клуба все складывается не лучшим образом
14 августа 2022, 14:25 |
523
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У Хави худший процент побед среди всех тренеров «Барселоны» за последние 20 лет.
После назначения бывшего звездного полузащитника главным тренером «сине-гранатовые» выиграли всего 20 из 38 матчей (52,63%).
К примеру, при Роналде Кумане данный показатель составлял 58,21%, при Кике Сетьене – 64,00%, при Эрнесто Вальверде – 66,90%.
Отметим, что в матче 1-го тура Ла Лиги «Барса» не смогла одолеть «Райо Вальекано» (0:0).
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