Хави имеет худший процент побед среди тренеров Барсы за последние 20 лет

У Хави худший процент побед среди всех тренеров «Барселоны» за последние 20 лет.

После назначения бывшего звездного полузащитника главным тренером «сине-гранатовые» выиграли всего 20 из 38 матчей (52,63%).

К примеру, при Роналде Кумане данный показатель составлял 58,21%, при Кике Сетьене – 64,00%, при Эрнесто Вальверде – 66,90%.

Отметим, что в матче 1-го тура Ла Лиги «Барса» не смогла одолеть «Райо Вальекано» (0:0).