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  4. ВИДЕО. Де Хеа пропустил невероятно обидный гол в матче с Брентфордом
Англия
14 августа 2022, 13:11 | Обновлено 14 августа 2022, 13:32
924
0

ВИДЕО. Де Хеа пропустил невероятно обидный гол в матче с Брентфордом

Испанский вратарь допустил роковую ошибку

14 августа 2022, 13:11 | Обновлено 14 августа 2022, 13:32
924
0
ВИДЕО. Де Хеа пропустил невероятно обидный гол в матче с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил обидную ошибку в матче второго тура чемпионата Англии.

Во встрече с «Брентфордом» (0:4) испанский голкипер неудачно сыграл при отражении удара из-за пределов штрафной площади, пропустив первый гол в матче.

«Манчестер Юнайтед» пропустил еще три гола, но в них особой вины Де Хеа уже не было.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Давид Де Хеа
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Источник ФК Брентфорд
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