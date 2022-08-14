ВИДЕО. Де Хеа пропустил невероятно обидный гол в матче с Брентфордом

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил обидную ошибку в матче второго тура чемпионата Англии.

Во встрече с «Брентфордом» (0:4) испанский голкипер неудачно сыграл при отражении удара из-за пределов штрафной площади, пропустив первый гол в матче.

«Манчестер Юнайтед» пропустил еще три гола, но в них особой вины Де Хеа уже не было.