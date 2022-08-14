Англия14 августа 2022, 13:11 | Обновлено 14 августа 2022, 13:32
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ВИДЕО. Де Хеа пропустил невероятно обидный гол в матче с Брентфордом
Испанский вратарь допустил роковую ошибку
14 августа 2022, 13:11 | Обновлено 14 августа 2022, 13:32
924
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил обидную ошибку в матче второго тура чемпионата Англии.
Во встрече с «Брентфордом» (0:4) испанский голкипер неудачно сыграл при отражении удара из-за пределов штрафной площади, пропустив первый гол в матче.
«Манчестер Юнайтед» пропустил еще три гола, но в них особой вины Де Хеа уже не было.
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