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  4. Лассина Траоре вернулся в общую группу Шахтера
Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 12:22 |
162
0

Лассина Траоре вернулся в общую группу Шахтера

Буркинийский форвард снова готов играть

14 августа 2022, 12:22 |
162
0
Лассина Траоре вернулся в общую группу Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

«Шахтер» продолжает предсезонные сборы в Словении.

13 августа команда провела две тренировки. Все футболисты, в том числе Лассина Траоре, занимались в общей группе.

Ранее сообщалось, что буркинийский форвард уведомил Шахтер о желании уйти в «Фенербахче».

Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. Буркиниец провел за «горняков» 14 матчей, в которых забил 9 мячей. В конце сентября Лассина получил травму колена, после чего на поле в официальных матчах уже не появлялся.

15 августа «Шахтер» проведет два благотворительных матча Shakhtar Global Tour for Peace с саудовским «Аль-Фатехом». Начало в 12:00 и 19:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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