Лассина Траоре вернулся в общую группу Шахтера

«Шахтер» продолжает предсезонные сборы в Словении.

13 августа команда провела две тренировки. Все футболисты, в том числе Лассина Траоре, занимались в общей группе.

Ранее сообщалось, что буркинийский форвард уведомил Шахтер о желании уйти в «Фенербахче».

Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. Буркиниец провел за «горняков» 14 матчей, в которых забил 9 мячей. В конце сентября Лассина получил травму колена, после чего на поле в официальных матчах уже не появлялся.

15 августа «Шахтер» проведет два благотворительных матча Shakhtar Global Tour for Peace с саудовским «Аль-Фатехом». Начало в 12:00 и 19:00 по киевскому времени.