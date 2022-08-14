Лассина Траоре вернулся в общую группу Шахтера
Буркинийский форвард снова готов играть
«Шахтер» продолжает предсезонные сборы в Словении.
13 августа команда провела две тренировки. Все футболисты, в том числе Лассина Траоре, занимались в общей группе.
Ранее сообщалось, что буркинийский форвард уведомил Шахтер о желании уйти в «Фенербахче».
Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. Буркиниец провел за «горняков» 14 матчей, в которых забил 9 мячей. В конце сентября Лассина получил травму колена, после чего на поле в официальных матчах уже не появлялся.
15 августа «Шахтер» проведет два благотворительных матча Shakhtar Global Tour for Peace с саудовским «Аль-Фатехом». Начало в 12:00 и 19:00 по киевскому времени.
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