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Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 11:29 | Обновлено 14 августа 2022, 12:19
1477
0

Заря получит деньги от трансфера Эммануэля Денниса в Ноттингем Форест

Луганский клуб вылетел из еврокубков, но не лишился дополнительных источников дохода

14 августа 2022, 11:29 | Обновлено 14 августа 2022, 12:19
1477
0
Заря получит деньги от трансфера Эммануэля Денниса в Ноттингем Форест
nottinghamforest.co.uk

Накануне новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» оформил трансфер 24-летнего форварда «Уотфорда» Эммануэля Денниса, который на старте европейской карьеры провел один сезон в «Заре».

По информации Sport.ua, луганский клуб получит небольшую часть от суммы сделки по механизму солидарности ФИФА. Речь идет о приблизительно 75 тысячах евро.

Напомним, «Заря» продала Эммануэля Денниса летом 2017 года в «Брюгге» за 1,4 миллиона евро, а год назад нигериец за 4 миллиона евро переехал в Англию в ряды «Уотфорда».

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Источник Sport.ua
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