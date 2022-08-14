Заря получит деньги от трансфера Эммануэля Денниса в Ноттингем Форест

Накануне новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» оформил трансфер 24-летнего форварда «Уотфорда» Эммануэля Денниса, который на старте европейской карьеры провел один сезон в «Заре».

По информации Sport.ua, луганский клуб получит небольшую часть от суммы сделки по механизму солидарности ФИФА. Речь идет о приблизительно 75 тысячах евро.

Напомним, «Заря» продала Эммануэля Денниса летом 2017 года в «Брюгге» за 1,4 миллиона евро, а год назад нигериец за 4 миллиона евро переехал в Англию в ряды «Уотфорда».