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Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
13.08.2022, FT 2 : 2
Кельн
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Германия
14 августа 2022, 05:45 |
67
0

Лейпциг – Кельн – 2:2. Камбек Вернера. Видео голов и обзор матча

«Лейпциг» в меньшинстве чуть не выиграл, Вернер забил гол

14 августа 2022, 05:45 |
67
0
Лейпциг – Кельн – 2:2. Камбек Вернера. Видео голов и обзор матча
Instagram. РБ Лейпциг

В субботу, 13 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Германии по футбол. «Лейпциг» у себя дома принимал «Кельн». Не смотря на красную карточку в конце первого тайма, хозяева забили в начале второй половины игры и лидировали в счете до 72-й минуты.

16:30. Бундеслига. 2-й тур. Лейпциг

«Лейпциг» – «Кельн» – 2:2

Голы: Вернер, 36, Нкунку, 56 – Дитц, 40, Гвардиол, 72 (автогол)

События матча

72’
ГОЛ ! Автогол забил Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
45’
Игрок команды РБ Лейпциг получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Диц (Кельн).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (РБ Лейпциг).
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РБ Лейпциг Кельн чемпионат Германии по футболу Бундеслига Тимо Вернер видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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