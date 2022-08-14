13.08.2022, FT 2 : 2
Германия14 августа 2022, 05:45 |
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Лейпциг – Кельн – 2:2. Камбек Вернера. Видео голов и обзор матча
«Лейпциг» в меньшинстве чуть не выиграл, Вернер забил гол
14 августа 2022, 05:45 |
67
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В субботу, 13 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Германии по футбол. «Лейпциг» у себя дома принимал «Кельн». Не смотря на красную карточку в конце первого тайма, хозяева забили в начале второй половины игры и лидировали в счете до 72-й минуты.
16:30. Бундеслига. 2-й тур. Лейпциг
«Лейпциг» – «Кельн» – 2:2
Голы: Вернер, 36, Нкунку, 56 – Дитц, 40, Гвардиол, 72 (автогол)
События матча
72’
ГОЛ ! Автогол забил Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
45’
Игрок команды РБ Лейпциг получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Диц (Кельн).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (РБ Лейпциг).
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