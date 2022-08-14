Лейпциг – Кельн – 2:2. Камбек Вернера. Видео голов и обзор матча

В субботу, 13 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Германии по футбол. «Лейпциг» у себя дома принимал «Кельн». Не смотря на красную карточку в конце первого тайма, хозяева забили в начале второй половины игры и лидировали в счете до 72-й минуты.

16:30. Бундеслига. 2-й тур. Лейпциг

«Лейпциг» – «Кельн» – 2:2

Голы: Вернер, 36, Нкунку, 56 – Дитц, 40, Гвардиол, 72 (автогол)