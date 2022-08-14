Монако – Ренн – 1:1. Выстояли вдесятером. Видео голов и обзор матча

Закончился матч первого тура чемпионата Франции между командами «Монако» и «Ренн». Матч состоялся на стадионе «Луи 2», который принадлежит «Монако». На старте игры гости получили преимущество виде красной краточки для одного из игроков основы соперника.

Тем не менее, матч закончился с ничейным счетом.

18:00. Первая лига. 1-й тур.

«Монако» – «Ренн» – 1:1

Голы: Эмболо, 72 – Лаборде, 59

Красная карточка: Фофана, 15