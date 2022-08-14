Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – Ренн – 1:1. Выстояли вдесятером. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Монако
13.08.2022, FT 1 : 1
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 августа 2022, 05:13 | Обновлено 14 августа 2022, 05:26
28
0

Монако – Ренн – 1:1. Выстояли вдесятером. Видео голов и обзор матча

Во Франции стартовал первый тур

14 августа 2022, 05:13 | Обновлено 14 августа 2022, 05:26
28
0
Монако – Ренн – 1:1. Выстояли вдесятером. Видео голов и обзор матча
Instagram. ФК Ренн

Закончился матч первого тура чемпионата Франции между командами «Монако» и «Ренн». Матч состоялся на стадионе «Луи 2», который принадлежит «Монако». На старте игры гости получили преимущество виде красной краточки для одного из игроков основы соперника.

Тем не менее, матч закончился с ничейным счетом.

18:00. Первая лига. 1-й тур.

«Монако» – «Ренн» – 1:1

Голы: Эмболо, 72 – Лаборде, 59

Красная карточка: Фофана, 15

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ренн).
15’
Юссуф Фофана (Монако) получает красную карточку.
По теме:
Лейпциг – Кельн – 2:2. Камбек Вернера. Видео голов и обзор матча
Милан – Удинезе – 4:2. Начало защиты титула. Видео голов и обзор
Лечче – Интер – 1:2. Гости вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Ренн Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лукаку вернулся и забил, Интер победил с голом на 95 минуте
Футбол | 13 августа 2022, 23:47 0
Лукаку вернулся и забил, Интер победил с голом на 95 минуте
Лукаку вернулся и забил, Интер победил с голом на 95 минуте

А новичок «Монца» проиграл «Торино»

УПЛ официально опубликовала календарь на сезон
Футбол | 13 августа 2022, 08:58 5
УПЛ официально опубликовала календарь на сезон
УПЛ официально опубликовала календарь на сезон

«Шахтер» и «Металлист 1925» должны сыграть первыми

Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Футбол | 13.08.2022, 21:25
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
Футбол | 13.08.2022, 12:18
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Футбол | 13.08.2022, 14:44
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
13.08.2022, 06:25 6
Футбол
Источник: Металлист подписал Владислава Мудрика
Источник: Металлист подписал Владислава Мудрика
12.08.2022, 14:45 1
Футбол
Первое всеукраинское исследование об уровне вовлеченности детей в спорт
Первое всеукраинское исследование об уровне вовлеченности детей в спорт
12.08.2022, 16:17
Другие виды
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
12.08.2022, 17:40 8
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
13.08.2022, 15:00 1
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
12.08.2022, 06:23 38
Бокс
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
12.08.2022, 09:25 51
Футбол
ФОТО. Российский теннисист нанес себе нелепую травму на Мастерсе в Монреале
ФОТО. Российский теннисист нанес себе нелепую травму на Мастерсе в Монреале
12.08.2022, 09:35 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности