Франция14 августа 2022, 05:13 | Обновлено 14 августа 2022, 05:26
28
0
Монако – Ренн – 1:1. Выстояли вдесятером. Видео голов и обзор матча
Во Франции стартовал первый тур
14 августа 2022, 05:13 | Обновлено 14 августа 2022, 05:26
28
0
Закончился матч первого тура чемпионата Франции между командами «Монако» и «Ренн». Матч состоялся на стадионе «Луи 2», который принадлежит «Монако». На старте игры гости получили преимущество виде красной краточки для одного из игроков основы соперника.
Тем не менее, матч закончился с ничейным счетом.
18:00. Первая лига. 1-й тур.
«Монако» – «Ренн» – 1:1
Голы: Эмболо, 72 – Лаборде, 59
Красная карточка: Фофана, 15
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ренн).
15’
Юссуф Фофана (Монако) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2022, 23:47 0
А новичок «Монца» проиграл «Торино»
Футбол | 13 августа 2022, 08:58 5
«Шахтер» и «Металлист 1925» должны сыграть первыми
Футбол | 13.08.2022, 21:25
Футбол | 13.08.2022, 12:18
Футбол | 13.08.2022, 14:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2022, 06:25 6
12.08.2022, 14:45 1
12.08.2022, 16:17
12.08.2022, 17:40 8
13.08.2022, 15:00 1
12.08.2022, 06:23 38
12.08.2022, 09:25 51
12.08.2022, 09:35 7