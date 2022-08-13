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  4. Максим ШАЦКИХ: «С Бенфикой можно играть»
Лига чемпионов
13 августа 2022, 15:19 | Обновлено 13 августа 2022, 15:22
585
4

Максим ШАЦКИХ: «С Бенфикой можно играть»

Специалист – о перспективах команды Мирчи Луческу пройти португальский гранд

13 августа 2022, 15:19 | Обновлено 13 августа 2022, 15:22
585
4
Максим ШАЦКИХ: «С Бенфикой можно играть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от противостояния между киевлянами и португальской «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«С «Бенфикой» динамовцам надо играть, да и все. Игра покажет, как все будет. Я смотрел все игры «Динамо» в этой квалификации Лиги чемпионов. Шансы в противостоянии с «Бенфикой» у киевлян есть. Шансы есть всегда! Что, «Бенфика» – прям какой-то топ-соперник? С ней можно играть. Понятно, что у лиссабонцев хорошая, сбалансированная команда. А играть можно со всеми», - сказал Шацких.

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Максим Шацких Динамо Киев Бенфика Мирча Луческу Лига чемпионов
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Источник Sportarena
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Комментарии 4
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Vladislav Pohily
Якщо відкинути фінансову складову, а дивитись з точки зору звичайного вболівальника, то вихід в групу ЛЧ нам взагалі не потрібен. У чому прикол дивитись як твоя команда влітає всім підряд й вже заздалегідь відомо, що ми на четвертому місці з 1-2 очками? Краще вже в ЛЄ грати, де є шанси на щось претендувати, присутня якась інтрига. Ганьби у ЛЧ нам цього року й від Шахти вистачить.
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0
Умник
Макс всегда был максималист.
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-1
BekXan
Грати можна з усіма але не варіант виграти.Бенфіка на ходу
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-1
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