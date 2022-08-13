Максим ШАЦКИХ: «С Бенфикой можно играть»

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от противостояния между киевлянами и португальской «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«С «Бенфикой» динамовцам надо играть, да и все. Игра покажет, как все будет. Я смотрел все игры «Динамо» в этой квалификации Лиги чемпионов. Шансы в противостоянии с «Бенфикой» у киевлян есть. Шансы есть всегда! Что, «Бенфика» – прям какой-то топ-соперник? С ней можно играть. Понятно, что у лиссабонцев хорошая, сбалансированная команда. А играть можно со всеми», - сказал Шацких.