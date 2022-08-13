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  4. Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Лига чемпионов
13 августа 2022, 14:44 | Обновлено 13 августа 2022, 15:23
899
8

Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»

Специалист – о факторе Мирчи Луческу

13 августа 2022, 14:44 | Обновлено 13 августа 2022, 15:23
899
8
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от противостояния между киевским «Динамо» и португальской «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Сам Луческу везун. Ну просто везун! (смеется). Иногда, когда матчи смотрю, я смеюсь. Потому что происходят такие моменты, которых не должно было быть. Но это, может быть, и хорошо для нашей команды. Хотя, я считаю, что «Бенфику» «Динамо» не пройдет. «Бенфика» – это топ-команда, непростой соперник.

Я хочу, чтобы «динамовцы» прошли, но это вряд ли случится. «Бенфика» – забивная команда. Лиссабонцы обязательно забьют. Они все бегут, мы хорошо знаем португальцев. Они хорошо защищаются, хороши в отборе. Но все может быть», - сказал Сабо.

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Источник Sportarena
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Комментарии 8
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Remark
Это у деда уже наверно старческое ... сидит и улыбается из под тишка смотря в телевизор.
П.С. И главное - везет сильнейшим. И стоит замаслиться, если улыбаться постоянно глядя игры ДК при Луческу, то наверное он что-то такое сделал или делает, чтобы ему постоянно, как говорит Сабо, "везло". Че то при таких мега тренерах как Хацкевич, Михайлинко и Ко не особо "везло", хотя по игрокам составы были сильнее.
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+3
Remark
П.С. И когда Гармаш со Штурмом с углового попал в перекладину ворот соперника, то там тоже Динамо повезло? )))
Дед как то однобоко смотрит футбол.
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+2
VK-Sport
Так, говорити і сміятися з телевізором - це вже діагноз. Сам признався.
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+2
Умник
Жалко деда, стал никому не нужен.
Тот же Леоненко нашел запасной аэродром.
А тут площадки нет. Негде и поязвить.
Ответить
+2
Ретро Футбол
ГеббельсТВ вроде ликвидировали, но старик как будто все ещё на рыжего трудиться 
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+1
AK.228
Образились дінамофіли....хоча що він сказал образливого ? Да нічого ... Невже бути "лакі"  погано?... Дау..ни
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0
Trollface
Сабо нужно отменять таблетки.  
Ответить
0
DK1961
Ежику все неймется. Неужели ХОЗЯИН за все его высерты его продолжает спонсировать? Ну да ладно, чем больше ОНО на вентилятор...кидает, тем точнее все его предсказания не сбываются. А человек гнилой. Почти как серун. Два поля ягоды
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0
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