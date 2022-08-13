Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от противостояния между киевским «Динамо» и португальской «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Сам Луческу везун. Ну просто везун! (смеется). Иногда, когда матчи смотрю, я смеюсь. Потому что происходят такие моменты, которых не должно было быть. Но это, может быть, и хорошо для нашей команды. Хотя, я считаю, что «Бенфику» «Динамо» не пройдет. «Бенфика» – это топ-команда, непростой соперник.

Я хочу, чтобы «динамовцы» прошли, но это вряд ли случится. «Бенфика» – забивная команда. Лиссабонцы обязательно забьют. Они все бегут, мы хорошо знаем португальцев. Они хорошо защищаются, хороши в отборе. Но все может быть», - сказал Сабо.