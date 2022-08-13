УПЛ официально опубликовала календарь на сезон
«Шахтер» и «Металлист-1925» должны сыграть первыми
Ранее Sport.ua уже публиковал информацию о календаре Украинской Премьер-лиги на сезон. Теперь УПЛ официально подтвердила информацию. На официальном сайте главного чемпионата страны по футболу появился календарь первого круга чемпионата.
Даты и время неизвестны, но ранее была информация, что матч «Шахтер» – «Металлист-1925» станет поединком-открытием чемпионата. В официальном календаре УПЛ именно матч между донецкой и харьковской командами стоит первым в списке.
Первый тур будет выглядеть следующим образом (предварительная дата – 23 августа):
- «Шахтер» - «Металлист 1925»
- «Рух» - «Металлист»
- «Днепр-1» - «Александрия»
- «Ингулец» - «Динамо»
- «Минай» - «Львов»
- «Колос» - «Кривбасc»
- «Черноморец» - «Верес»
- «Заря» - «Ворскла»
«Украинское классическое» между «Шахтером» и «Динамо» запланировано на седьмой тур. Предварительная дата – 15 октября, а номинальным хозяином станет донецкая команда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Об этом рассказал Амир Хан
Руслан покидает «Аталанту»?