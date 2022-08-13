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Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 08:58 | Обновлено 13 августа 2022, 09:26
1736
0

УПЛ официально опубликовала календарь на сезон

«Шахтер» и «Металлист-1925» должны сыграть первыми

13 августа 2022, 08:58 | Обновлено 13 августа 2022, 09:26
1736
0
УПЛ официально опубликовала календарь на сезон
УПЛ

Ранее Sport.ua уже публиковал информацию о календаре Украинской Премьер-лиги на сезон. Теперь УПЛ официально подтвердила информацию. На официальном сайте главного чемпионата страны по футболу появился календарь первого круга чемпионата.

Даты и время неизвестны, но ранее была информация, что матч «Шахтер» – «Металлист-1925» станет поединком-открытием чемпионата. В официальном календаре УПЛ именно матч между донецкой и харьковской командами стоит первым в списке.

Первый тур будет выглядеть следующим образом (предварительная дата – 23 августа):

  • «Шахтер» - «Металлист 1925»
  • «Рух» - «Металлист»
  • «Днепр-1» - «Александрия»
  • «Ингулец» - «Динамо»
  • «Минай» - «Львов»
  • «Колос» - «Кривбасc»
  • «Черноморец» - «Верес»
  • «Заря» - «Ворскла»

«Украинское классическое» между «Шахтером» и «Динамо» запланировано на седьмой тур. Предварительная дата – 15 октября, а номинальным хозяином станет донецкая команда.

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Источник УПЛ
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