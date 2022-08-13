УПЛ официально опубликовала календарь на сезон

Ранее Sport.ua уже публиковал информацию о календаре Украинской Премьер-лиги на сезон. Теперь УПЛ официально подтвердила информацию. На официальном сайте главного чемпионата страны по футболу появился календарь первого круга чемпионата.

Даты и время неизвестны, но ранее была информация, что матч «Шахтер» – «Металлист-1925» станет поединком-открытием чемпионата. В официальном календаре УПЛ именно матч между донецкой и харьковской командами стоит первым в списке.

Первый тур будет выглядеть следующим образом (предварительная дата – 23 августа):

«Шахтер» - «Металлист 1925»

«Рух» - «Металлист»

«Днепр-1» - «Александрия»

«Ингулец» - «Динамо»

«Минай» - «Львов»

«Колос» - «Кривбасc»

«Черноморец» - «Верес»

«Заря» - «Ворскла»

«Украинское классическое» между «Шахтером» и «Динамо» запланировано на седьмой тур. Предварительная дата – 15 октября, а номинальным хозяином станет донецкая команда.