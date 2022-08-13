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Чемпионат Испании
Осасуна
12.08.2022, FT 2 : 1
Севилья
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Испания
13 августа 2022, 00:30 | Обновлено 13 августа 2022, 01:11
36
0

Севилья проиграла Осасуне на старте сезона в Испании

Победный гол хозяева забили на 74-й минуте, пенальти реализовал Аймар Орос

13 августа 2022, 00:30 | Обновлено 13 августа 2022, 01:11
36
0
Севилья проиграла Осасуне на старте сезона в Испании
ФК Осасуна

На старте сезона чемпионата Испании «Севилья» на выезде проиграла «Осасуне» (1:2).

На 9-й минуте у хозяев забил Чими Авила, но спустя 2 минуты форвард Рафа Мир сравнял счет.

Победный гол хозяева забили на 74-й минуте матча, когда пенальти реализовал Аймар Орос.

Лига 1. 1-й тур

Осасуна – Севилья – 2:1

Голы: Авила, 9, Орос, 74 (пен) – Рафа Мир, 11.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Аймар Орос (Осасуна).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Осасуна).
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Источник Sport.ua
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