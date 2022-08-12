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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал экс-звезду Интера и Лацио
Италия
12 августа 2022, 20:54 |
1407
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал экс-звезду Интера и Лацио

Антонио Кандрева покинул «Сампдорию»

12 августа 2022, 20:54 |
1407
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал экс-звезду Интера и Лацио
ФК Салернитана. Антонио Кандрева

Один из аутсайдеров Серии А «Салернитана» официально сообщила о подписании полузащитника «Сампдории» Антонио Кандревы. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа, которое при достижении определенных условий станет обязательным.

Прошлый сезон Кандрева провел в составе «Сампдории». На его счету 7 голов и 12 ассистов в 36 матчах Серии А.

Кандрева известен по выступлениям за «Лацио» и «Интер». Также на его счету 7 голов в 54 матчах за сборную Италии.

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Салернитана Антонио Кандрева Сампдория трансферы трансферы Серии A аренда игрока
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