ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал экс-звезду Интера и Лацио
Антонио Кандрева покинул «Сампдорию»
Один из аутсайдеров Серии А «Салернитана» официально сообщила о подписании полузащитника «Сампдории» Антонио Кандревы. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа, которое при достижении определенных условий станет обязательным.
Прошлый сезон Кандрева провел в составе «Сампдории». На его счету 7 голов и 12 ассистов в 36 матчах Серии А.
Кандрева известен по выступлениям за «Лацио» и «Интер». Также на его счету 7 голов в 54 матчах за сборную Италии.
🇱🇻 WELCOME CANDREVA 🇱🇻#Welcome #Candreva #macteanimo #uss1919 pic.twitter.com/voCeQFNaw6— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 12, 2022
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