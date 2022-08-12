ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал экс-звезду Интера и Лацио

Один из аутсайдеров Серии А «Салернитана» официально сообщила о подписании полузащитника «Сампдории» Антонио Кандревы. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа, которое при достижении определенных условий станет обязательным.

Прошлый сезон Кандрева провел в составе «Сампдории». На его счету 7 голов и 12 ассистов в 36 матчах Серии А.

Кандрева известен по выступлениям за «Лацио» и «Интер». Также на его счету 7 голов в 54 матчах за сборную Италии.