ДИКИЙ: «Setanta не выходит из игры, идет согласование техусловий контракта»
15 августа планируется официальное заявление по ситуации с ТВ-пулом УПЛ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, по информации журналиста Романа Бебеха, сообщил, что телеканал Setanta Sports продолжает борьбу за права на единый телепул УПЛ 2022/23:
«Хочу попросить всех доверять только официальным источникам. В настоящее время согласовываются технические условия контракта. Информация о том, что Setanta Sports вышла из игры, не соответствует действительности. В понедельник [15 августа] планируется официальное заявление по ситуации с ТВ-пулом УПЛ».
Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что телеканал Setanta Sports выходит из борьбы за телепул, а транслировать матчи нового сезона будут телеканалы 2+2, УНИАН, Ruh TV, Еспресо TV, плюс возможно медиасервис MEGOGO.
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