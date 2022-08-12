ДИКИЙ: «Setanta не выходит из игры, идет согласование техусловий контракта»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, по информации журналиста Романа Бебеха, сообщил, что телеканал Setanta Sports продолжает борьбу за права на единый телепул УПЛ 2022/23:

«Хочу попросить всех доверять только официальным источникам. В настоящее время согласовываются технические условия контракта. Информация о том, что Setanta Sports вышла из игры, не соответствует действительности. В понедельник [15 августа] планируется официальное заявление по ситуации с ТВ-пулом УПЛ».

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что телеканал Setanta Sports выходит из борьбы за телепул, а транслировать матчи нового сезона будут телеканалы 2+2, УНИАН, Ruh TV, Еспресо TV, плюс возможно медиасервис MEGOGO.