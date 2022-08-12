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  4. ДИКИЙ: «Setanta не выходит из игры, идет согласование техусловий контракта»
Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 20:30 | Обновлено 12 августа 2022, 20:39
299
1

ДИКИЙ: «Setanta не выходит из игры, идет согласование техусловий контракта»

15 августа планируется официальное заявление по ситуации с ТВ-пулом УПЛ

12 августа 2022, 20:30 | Обновлено 12 августа 2022, 20:39
299
1
ДИКИЙ: «Setanta не выходит из игры, идет согласование техусловий контракта»
ФК Шахтер. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, по информации журналиста Романа Бебеха, сообщил, что телеканал Setanta Sports продолжает борьбу за права на единый телепул УПЛ 2022/23:

«Хочу попросить всех доверять только официальным источникам. В настоящее время согласовываются технические условия контракта. Информация о том, что Setanta Sports вышла из игры, не соответствует действительности. В понедельник [15 августа] планируется официальное заявление по ситуации с ТВ-пулом УПЛ».

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что телеканал Setanta Sports выходит из борьбы за телепул, а транслировать матчи нового сезона будут телеканалы 2+2, УНИАН, Ruh TV, Еспресо TV, плюс возможно медиасервис MEGOGO.

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Источник: Предложение Setanta Sports по УПЛ аннулируется
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телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports Роман Бебех Евгений Дикий
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Бурбас вкид зробив для хайпу, нічого не змінюється 
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