Источник: Предложение Setanta Sports по УПЛ аннулируется

Сегодня клубы УПЛ снова не смогли достичь консенсуса по поводу продажи единого телепула «Setanta Sports». Против выступили те же четыре клуба - «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Рух».

После того, как эти клубы отказались воздавать единый телепул, «Setanta Sports» свое предложение отозвала. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас:

«Предложение Сетанты аннулируется. Эту компанию интересовал либо полный пакет прав на показ, либо, как в данном случае, ничего.

«Динамо», «Заря», «Днепр-1» и «Металлист» идут в «плюсовскую» медиагруппу и будут транслироваться, скорее всего, на «2+2» и УНИАН. «Рух» идет на собственный YouTube-канал и будет транслироваться на Ruh TV.

«Ворсклу» подхватывает «Эспрессо ТВ». Может быть, он возьмет себе транслировать еще несколько клубов. Думаю, на этом этапе включится MEGOGO, которое также заберет несколько клубов».