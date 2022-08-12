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  4. Источник: Предложение Setanta Sports по УПЛ аннулируется
Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 18:25 |
2224
28

Источник: Предложение Setanta Sports по УПЛ аннулируется

Об этом сообщает Игорь Бурбас

12 августа 2022, 18:25 |
2224
28
Источник: Предложение Setanta Sports по УПЛ аннулируется

Сегодня клубы УПЛ снова не смогли достичь консенсуса по поводу продажи единого телепула «Setanta Sports». Против выступили те же четыре клуба - «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Рух».

После того, как эти клубы отказались воздавать единый телепул, «Setanta Sports» свое предложение отозвала. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас:

«Предложение Сетанты аннулируется. Эту компанию интересовал либо полный пакет прав на показ, либо, как в данном случае, ничего.

«Динамо», «Заря», «Днепр-1» и «Металлист» идут в «плюсовскую» медиагруппу и будут транслироваться, скорее всего, на «2+2» и УНИАН. «Рух» идет на собственный YouTube-канал и будет транслироваться на Ruh TV.

«Ворсклу» подхватывает «Эспрессо ТВ». Может быть, он возьмет себе транслировать еще несколько клубов. Думаю, на этом этапе включится MEGOGO, которое также заберет несколько клубов».

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Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports Игорь Бурбас
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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 29
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Vladislav Pohily
Правильно й зробили. Мати справи з цим балаганом - це не про бізнес. Ці
люди ніколи не домовляться й не створять нормальний продукт під назвою
УПЛ. Один буде на ютубі транслюватись, другий на власному каналі, третій
на якомусь регіональному каналі. Одним словом - базар ліга.
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+8
witcher_rr
Вівці безмозглі,с..ка
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+4
FunnyCat_____
Бурбас увидел , что его фантазии перепечатывают крупные новостные сайты и генерирует их уже не останавливаясь 
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+3
IgorDK
Ви забули що зараз вам безкоштовно ніхто нічого не покаже, ті клуби хто хотіли бзкоштовно транслювати мають на це право, на інших дивитись ніхто нк буде, хай там як все робитьс за ради вас,  ніхто не хоче платити гроші і більше того не буде платити за трансляції нашої УПЛ, навіть у скрутні умови лише ці клуби давали безкоштовний перегля
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+1
IgorDK
У всіх ціх клубів була і єдина одна мета - це безкоштовний перегляд матчів для вас друзі, ви хоч розуміїте що все роблять для вас, все інше відійшло на другий план, тут навіть фінанси не відіграють головну роль, або дивіться далі на компі і радійте що у вас є інтернет
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+1
BekXan
Ох і дурні а не УПЛ...
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+1
IgorDK
Я хочу щоб всі головні матчі були доступні для всіх, Динамо транслювала і буде транслювати своі матчі для всіх, так само хочу щоб футбол був доступний для всіх, це не великі гроші, а продати останнє що є то безглуздо, трансляціі будуть як там не було.
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0
ko.kos
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував інформацію, що сезон чемпіонату України 2022/23 не транслюватиметься на Setanta Sports.
«Хочу попросити всіх довіряти лише офіційним джерелам. Нині узгоджуються технічні умови контракту.
Інформація, про те, що Сетанта вийшла з гри, не відповідає дійсності.
В понеділок планується офіційна заява по ситуації з ТВ-пулом УПЛ», - передає слова Дикого Роман Бебех.
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0
EGOS
..і вони ще говорять про обєднання країни навколо спорту, футболу,  відродження і т.д....а самі зі свого ж гівна вибратися не можуть...невже "плюси" платять більше?? понятно що 95 тис дулярів то не багато, але є хтось хто платить більше??? та й не в грошах справа більше, а в тому щоб згуртуватись і вперше щось зробити як білі люди...дивишся, на наступний сезон більше запропонують...
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0
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Golhrenshtanga
Да вообще все равно кто будет показывать,главое что безплатно
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0
Умник
Я так понял шахтер x sport
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0
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Ретро Футбол
Только наша убогая федерация, в 21-м веке не может создать единый пул. Браво!!
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-1
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nomah2
Наши клубы - конченые идиоты.
Кому нахер нужен этот убогий чемпионат . Они блять ,ещё выделываются . Вам предложили деньги и условия . Соглашайтесь и вперёд .Чмошники . Я вообще не буду смотреть этих додиков с таким успехом .
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-2
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AK.228
Во-во ... Сектанти відвалилися 
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-8
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