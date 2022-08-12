Источник: Предложение Setanta Sports по УПЛ аннулируется
Об этом сообщает Игорь Бурбас
Сегодня клубы УПЛ снова не смогли достичь консенсуса по поводу продажи единого телепула «Setanta Sports». Против выступили те же четыре клуба - «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Рух».
После того, как эти клубы отказались воздавать единый телепул, «Setanta Sports» свое предложение отозвала. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас:
«Предложение Сетанты аннулируется. Эту компанию интересовал либо полный пакет прав на показ, либо, как в данном случае, ничего.
«Динамо», «Заря», «Днепр-1» и «Металлист» идут в «плюсовскую» медиагруппу и будут транслироваться, скорее всего, на «2+2» и УНИАН. «Рух» идет на собственный YouTube-канал и будет транслироваться на Ruh TV.
«Ворсклу» подхватывает «Эспрессо ТВ». Может быть, он возьмет себе транслировать еще несколько клубов. Думаю, на этом этапе включится MEGOGO, которое также заберет несколько клубов».
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Кому нахер нужен этот убогий чемпионат . Они блять ,ещё выделываются . Вам предложили деньги и условия . Соглашайтесь и вперёд .Чмошники . Я вообще не буду смотреть этих додиков с таким успехом .