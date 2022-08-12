ATP12 августа 2022, 18:55 |
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Джокович снялся с Мастерса в Цинциннати
Еще один престижный турнир без серба
12 августа 2022, 18:55 |
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Новак Джокович снялся с хардового Мастерса в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.
Причина все та же – отсутствие вакцины, из-за чего у Джоковича нет разрешения на въезд в США. Ранее по аналогичной причине он пропустил Мастерс в канадском Монреале.
Шансы Джоковича принять участие в US Open-2022 (29 августа – 11 сентября) становятся все ниже. Ранее серб дважды выигрывал Мастерс в Цинциннати – в 2018 и 2020 годах.
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Молодец настоящий мужик всякий шмурдяк в себя колоть не позволит, рази зелёных фантиков.
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