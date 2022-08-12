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  4. Джокович снялся с Мастерса в Цинциннати
ATP
12 августа 2022, 18:55 |
431
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Джокович снялся с Мастерса в Цинциннати

Еще один престижный турнир без серба

12 августа 2022, 18:55 |
431
1
Джокович снялся с Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Новак Джокович снялся с хардового Мастерса в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

Причина все та же – отсутствие вакцины, из-за чего у Джоковича нет разрешения на въезд в США. Ранее по аналогичной причине он пропустил Мастерс в канадском Монреале.

Шансы Джоковича принять участие в US Open-2022 (29 августа – 11 сентября) становятся все ниже. Ранее серб дважды выигрывал Мастерс в Цинциннати – в 2018 и 2020 годах.

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ATP Цинциннати Новак Джокович коронавирус вакцинация
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Источник Tennis World USA
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ass36
Молодец настоящий мужик всякий шмурдяк в себя колоть не позволит, рази зелёных фантиков.
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