Джокович снялся с Мастерса в Цинциннати

Новак Джокович снялся с хардового Мастерса в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

Причина все та же – отсутствие вакцины, из-за чего у Джоковича нет разрешения на въезд в США. Ранее по аналогичной причине он пропустил Мастерс в канадском Монреале.

Шансы Джоковича принять участие в US Open-2022 (29 августа – 11 сентября) становятся все ниже. Ранее серб дважды выигрывал Мастерс в Цинциннати – в 2018 и 2020 годах.