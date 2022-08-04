Нет вакцинации. Джокович снялся с Мастерса в Канаде

Победитель 21 турнира Большого Шлема Новак Джокович не сыграет на канадском Мастерсе из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Что касается Мастерса в Цинциннати и US Open, то официальной информации об участии или неучастии Джоковича на этих турнирах нет.

Отметим, что в этом году Canadian Open примет мужчин в Монреале.

Ранее Джокович четыре раза выигрывал Мастерс в Канаде.