ATP04 августа 2022, 22:15 | Обновлено 04 августа 2022, 22:36
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Нет вакцинации. Джокович снялся с Мастерса в Канаде
Возможно, вся серия американских турниров пройдет без экс-первой ракетки мира
04 августа 2022, 22:15 | Обновлено 04 августа 2022, 22:36
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Победитель 21 турнира Большого Шлема Новак Джокович не сыграет на канадском Мастерсе из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.
Что касается Мастерса в Цинциннати и US Open, то официальной информации об участии или неучастии Джоковича на этих турнирах нет.
Отметим, что в этом году Canadian Open примет мужчин в Монреале.
Ранее Джокович четыре раза выигрывал Мастерс в Канаде.
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