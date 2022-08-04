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  4. Нет вакцинации. Джокович снялся с Мастерса в Канаде
ATP
04 августа 2022, 22:15 | Обновлено 04 августа 2022, 22:36
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0

Нет вакцинации. Джокович снялся с Мастерса в Канаде

Возможно, вся серия американских турниров пройдет без экс-первой ракетки мира

04 августа 2022, 22:15 | Обновлено 04 августа 2022, 22:36
440
0
Нет вакцинации. Джокович снялся с Мастерса в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Победитель 21 турнира Большого Шлема Новак Джокович не сыграет на канадском Мастерсе из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Что касается Мастерса в Цинциннати и US Open, то официальной информации об участии или неучастии Джоковича на этих турнирах нет.

Отметим, что в этом году Canadian Open примет мужчин в Монреале.

Ранее Джокович четыре раза выигрывал Мастерс в Канаде. 

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Новак Джокович ATP Монреаль вакцинация коронавирус
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