Еще одно солидное усиление. Монца подписала форварда Наполи
Новичок Серии А подписал Андреа Петанью
Новичок Серии А «Монца» продолжает усиливаться именитыми игроками перед стартом нового сезона. Клуб Сильвио Берлускони подписал форварда «Наполи» Андреа Петанью.
Речь идет о годичной аренде за 2,5 миллиона евро с обязательным выкупом за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету 27-летнего Петаньи 4 гола и 5 ассистов в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Ранее «Монца» подписала защитника «Шахтера» Марлона.
Ready ✍️ ⚪️🔴#ACMonza #Monza #WelcomePetagna pic.twitter.com/NLuSDqq1YY— AC Monza (@ACMonza) August 12, 2022
BENVENUTO Andrea!🔥⚪️🔴#ACMonza #Monza #WelcomePetagna pic.twitter.com/NLbSFTNykt— AC Monza (@ACMonza) August 12, 2022
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