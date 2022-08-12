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  4. Еще одно солидное усиление. Монца подписала форварда Наполи
Италия
12 августа 2022, 17:28 |
358
0

Еще одно солидное усиление. Монца подписала форварда Наполи

Новичок Серии А подписал Андреа Петанью

12 августа 2022, 17:28 |
358
0
Еще одно солидное усиление. Монца подписала форварда Наполи
ФК Монца. Андреа Петанья

Новичок Серии А «Монца» продолжает усиливаться именитыми игроками перед стартом нового сезона. Клуб Сильвио Берлускони подписал форварда «Наполи» Андреа Петанью.

Речь идет о годичной аренде за 2,5 миллиона евро с обязательным выкупом за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету 27-летнего Петаньи 4 гола и 5 ассистов в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Ранее «Монца» подписала защитника «Шахтера» Марлона.

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Источник ФК Монца
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