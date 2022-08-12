Еще одно солидное усиление. Монца подписала форварда Наполи

Новичок Серии А «Монца» продолжает усиливаться именитыми игроками перед стартом нового сезона. Клуб Сильвио Берлускони подписал форварда «Наполи» Андреа Петанью.

Речь идет о годичной аренде за 2,5 миллиона евро с обязательным выкупом за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету 27-летнего Петаньи 4 гола и 5 ассистов в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Ранее «Монца» подписала защитника «Шахтера» Марлона.