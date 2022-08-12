Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Васт, Нива Бузовая, Хуст и Звягель сыграют во Второй лиге
Украина. Вторая лига
12 августа 2022, 16:45 | Обновлено 12 августа 2022, 16:59
556
0

ОФИЦИАЛЬНО. Васт, Нива Бузовая, Хуст и Звягель сыграют во Второй лиге

Сразу четыре клуба получили профессиональный статус

12 августа 2022, 16:45 | Обновлено 12 августа 2022, 16:59
556
0
ОФИЦИАЛЬНО. Васт, Нива Бузовая, Хуст и Звягель сыграют во Второй лиге
ПФЛ

В новом сезоне Второй лиги Украины сыграют сразу четыре дебютанта отечественного футбола.

Новичками соревнований под эгидой ПФЛ станут «Васт» (Николаев), «Нива Бузовая» (Киевская область), «Хуст» (Закарпатская область) и «Звягель» (Новоград-Волынский, Житомирская область).

Кроме того, три команды Первой лиги заявили на чемпионат Второй лиги свои дублирующие команды. Таким образом. Во Второй лиге также сыграют «Металлург-2» (Запорожье), «Кремень-2» (Кременчуг) и «Полесье-2» (Житомир).

Среди участников прошлого сезона Второй лиги останутся «Нива» (Винница), «Чайка» (Петропавловская Борщаговка, Киевская область), «Рубикон» (Киев) и «Реал Фарма» (Одесса).

Ранее сообщалось, что предстоящий сезон пропустят 10 клубов Первой лиги и 14 клубов Второй лиги.

По теме:
Проблемы с телепулом. Четыре клуба выступили против, могут быть санкции
Новая Первая лига: детали о новом формате и ориентировочная дата старта
Предстоящий сезон пропустят 10 клубов Первой лиги и 14 клубов Второй лиги
Васт Николаев Нива Бузовая Звягель Хуст Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПФЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1
Футбол | 12 августа 2022, 12:43 13
ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1

Вице-президент «Металлиста» сложил с себя полномочия в харьковском клубе

Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футбол | 11 августа 2022, 23:55 17
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы

Команда сыграет против кипрского АЕКа

Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Теннис | 12.08.2022, 07:55
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Футбол | 11.08.2022, 22:23
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Футбол | 12.08.2022, 16:09
Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
12.08.2022, 04:04 1
Художественная гимнастика
Президент Литвы наказал фигуристов за участие в российском шоу
Президент Литвы наказал фигуристов за участие в российском шоу
10.08.2022, 19:13 1
Война
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
12.08.2022, 09:25 45
Футбол
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
11.08.2022, 14:47
Футбол
Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт
Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт
10.08.2022, 23:54 14
Футбол
Есть ли в списке Ломаченко? Усик назвал трех своих любимых боксеров
Есть ли в списке Ломаченко? Усик назвал трех своих любимых боксеров
11.08.2022, 16:06
Бокс
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
12.08.2022, 08:23
Теннис
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
11.08.2022, 15:15 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности