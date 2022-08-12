ОФИЦИАЛЬНО. Васт, Нива Бузовая, Хуст и Звягель сыграют во Второй лиге
Сразу четыре клуба получили профессиональный статус
В новом сезоне Второй лиги Украины сыграют сразу четыре дебютанта отечественного футбола.
Новичками соревнований под эгидой ПФЛ станут «Васт» (Николаев), «Нива Бузовая» (Киевская область), «Хуст» (Закарпатская область) и «Звягель» (Новоград-Волынский, Житомирская область).
Кроме того, три команды Первой лиги заявили на чемпионат Второй лиги свои дублирующие команды. Таким образом. Во Второй лиге также сыграют «Металлург-2» (Запорожье), «Кремень-2» (Кременчуг) и «Полесье-2» (Житомир).
Среди участников прошлого сезона Второй лиги останутся «Нива» (Винница), «Чайка» (Петропавловская Борщаговка, Киевская область), «Рубикон» (Киев) и «Реал Фарма» (Одесса).
Ранее сообщалось, что предстоящий сезон пропустят 10 клубов Первой лиги и 14 клубов Второй лиги.
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