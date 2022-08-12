ФК «Чернигов» в новом сезоне сыграет в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

В сезоне 2021/22 ФК «Чернигов» играл в группе «А» Второй лиги и на момент досрочного завершения чемпионата шел на 10-м месте.

Ранее уже была информация, что вместо «ВПК-Агро» и «Мункача» участие в предстоящем сезоне Первой лиги могут принять «Буковина» и ФК «Чернигов».