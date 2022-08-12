Украина. Первая лига12 августа 2022, 14:19 | Обновлено 12 августа 2022, 14:20
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Чернигов в новом сезоне сыграет в Первой лиге
Во втором дивизионе планируется участие 16 клубов
12 августа 2022, 14:19 | Обновлено 12 августа 2022, 14:20
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ФК «Чернигов» в новом сезоне сыграет в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.
В сезоне 2021/22 ФК «Чернигов» играл в группе «А» Второй лиги и на момент досрочного завершения чемпионата шел на 10-м месте.
Ранее уже была информация, что вместо «ВПК-Агро» и «Мункача» участие в предстоящем сезоне Первой лиги могут принять «Буковина» и ФК «Чернигов».
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