Источник: Чернигов и Буковина могут стать участниками Первой лиги

Список клубов-участников Первой лиги 2022/23 может измениться.

Сообщается, что вместо ВПК-Агро и «Мункача» участие в будущем сезоне Первой лиги могут принять «Буковина» и ФК «Чернигов». При этом неизвестно, будут ли принимать участие «Мункач» и «ВПК-Агро» в чемпионате Второй лиги или любительском чемпионате Украины.

Футбольный сезон 2021/22 в Украине завершился досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны.

Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должно стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.