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Украина. Первая лига
01 августа 2022, 13:30 | Обновлено 01 августа 2022, 13:37
477
0

Источник: Чернигов и Буковина могут стать участниками Первой лиги

Вместо «Мункача» и «ВПК-Агро»

01 августа 2022, 13:30 | Обновлено 01 августа 2022, 13:37
477
0
Источник: Чернигов и Буковина могут стать участниками Первой лиги
ФК Буковина

Список клубов-участников Первой лиги 2022/23 может измениться.

Сообщается, что вместо ВПК-Агро и «Мункача» участие в будущем сезоне Первой лиги могут принять «Буковина» и ФК «Чернигов». При этом неизвестно, будут ли принимать участие «Мункач» и «ВПК-Агро» в чемпионате Второй лиги или любительском чемпионате Украины.

Футбольный сезон 2021/22 в Украине завершился досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны.

Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должно стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.

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Чернигов Буковина Черновцы Первая лига Украины Мункач Мукачево ВПК-Агро Вторая лига Украины Александр Каденко ПФЛ Украины
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Источник Sportarena
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