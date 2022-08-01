Источник: Чернигов и Буковина могут стать участниками Первой лиги
Вместо «Мункача» и «ВПК-Агро»
Список клубов-участников Первой лиги 2022/23 может измениться.
Сообщается, что вместо ВПК-Агро и «Мункача» участие в будущем сезоне Первой лиги могут принять «Буковина» и ФК «Чернигов». При этом неизвестно, будут ли принимать участие «Мункач» и «ВПК-Агро» в чемпионате Второй лиги или любительском чемпионате Украины.
Футбольный сезон 2021/22 в Украине завершился досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны.
Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должно стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гендиректор «Шахтера» – о бездействии ФИФА
Сборная Англии в дополнительное время победила Германию со счетом 2:1