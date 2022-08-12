Максим ШАЦКИХ: «Ванату сложно дотягивать до уровня, который нужен Динамо»

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал победу «бело-синих» над австрийским «Штурмом» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Вивчаренко забил «Штурму», и это хорошо. Забил гол, хорошо, молодец! Киевляне выиграли, дальше прошли. Ванату пока что тяжело. До уровня, который нужен сейчас динамовцам, сложно дотягивать», - сказал Шацких.