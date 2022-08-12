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  4. Максим ШАЦКИХ: «Ванату сложно дотягивать до уровня, который нужен Динамо»
Лига чемпионов
12 августа 2022, 13:37 | Обновлено 12 августа 2022, 13:49
775
3

Максим ШАЦКИХ: «Ванату сложно дотягивать до уровня, который нужен Динамо»

Специалист – об игре молодых воспитанников киевлян

12 августа 2022, 13:37 | Обновлено 12 августа 2022, 13:49
775
3
Максим ШАЦКИХ: «Ванату сложно дотягивать до уровня, который нужен Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал победу «бело-синих» над австрийским «Штурмом» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Вивчаренко забил «Штурму», и это хорошо. Забил гол, хорошо, молодец! Киевляне выиграли, дальше прошли. Ванату пока что тяжело. До уровня, который нужен сейчас динамовцам, сложно дотягивать», - сказал Шацких.

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Источник Sportarena
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Комментарии 3
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Remark
Ванату главное не опустится до уровня форварда Шацких. Единственную нормальную банку, которую я помню чтобы он положил - это в ворота Ньюкасла, в девяточку, из-за штрафной! Красотище была. А так, Максимка, как форвард что-то типа Беседина.
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+1
Владимир Дьяков
Причем здесь дотянется или нет, кто то к чему то, главное у Динамо нет форвардов, первый раз за все существование в команде отсутствуют нападающие, при том, что были одни из лучших, что при союзе, что в УПЛ, а за счет средней линии можно вытянуть одну, две игры и все, какие тут лиги чемпионов ,здесь в УПЛ удержаться в верху, попомните мои слова. 
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+1
Віталій Яценко
Макс би краще про Пахтакор розповідав. Але якщо так багато часу вільного, то значить в Пахтакорі повна лафа у нього.
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0
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