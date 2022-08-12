Хуст может стать новичком Второй лиги Украины
Команду тренирует Владимир Цыткин
Новичком Второй лиги может стать аматорский ФК «Хуст» – чемпион Высшей лиги Закарпатья. В последнем контрольном матче команда проиграла «Минаю» (0:4).
Команду тренирует Владимир Цыткин, который с января 2021 года работал главным тренером второлиговой «Нивы» из Винницы.
Ранее 54-летний наставник работал на должности главного тренера команд до 17, 18 и 19 лет сборной Украины. Также он был ассистентом в винницкой «Ниве» в 2006 году.
Помимо этого, Цыткин работал на должностях тренера вратарей или ассистента в «Черноморце», «Зирке», «Оболони», «Балтике» и сборной Молдовы.
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