Хуст может стать новичком Второй лиги Украины

Новичком Второй лиги может стать аматорский ФК «Хуст» – чемпион Высшей лиги Закарпатья. В последнем контрольном матче команда проиграла «Минаю» (0:4).

Команду тренирует Владимир Цыткин, который с января 2021 года работал главным тренером второлиговой «Нивы» из Винницы.

Ранее 54-летний наставник работал на должности главного тренера команд до 17, 18 и 19 лет сборной Украины. Также он был ассистентом в винницкой «Ниве» в 2006 году.

Помимо этого, Цыткин работал на должностях тренера вратарей или ассистента в «Черноморце», «Зирке», «Оболони», «Балтике» и сборной Молдовы.