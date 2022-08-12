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Украина. Вторая лига
12 августа 2022, 13:18 | Обновлено 12 августа 2022, 13:49
639
0

Хуст может стать новичком Второй лиги Украины

Команду тренирует Владимир Цыткин

12 августа 2022, 13:18 | Обновлено 12 августа 2022, 13:49
639
0
Хуст может стать новичком Второй лиги Украины
facebook.com/lobda.at.ua

Новичком Второй лиги может стать аматорский ФК «Хуст» – чемпион Высшей лиги Закарпатья. В последнем контрольном матче команда проиграла «Минаю» (0:4).

Команду тренирует Владимир Цыткин, который с января 2021 года работал главным тренером второлиговой «Нивы» из Винницы.

Ранее 54-летний наставник работал на должности главного тренера команд до 17, 18 и 19 лет сборной Украины. Также он был ассистентом в винницкой «Ниве» в 2006 году.

Помимо этого, Цыткин работал на должностях тренера вратарей или ассистента в «Черноморце», «Зирке», «Оболони», «Балтике» и сборной Молдовы.

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Владимир Цыткин Хуст Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Sportarena
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