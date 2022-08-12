Монфис прокомментировал снятие с Мастерса в Монреале

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал снятие с матча 1/8 финала в рамках Мастерса в Монреале.

«Сложный вечер в Монреале. Первое обследование, которое я прошел, не очень хорошее. Я решил вернуться в Европу, чтобы проконсультироваться с врачами. Я буду держать вас в курсе событий как можно скорее. Еще раз спасибо за все ваши сообщения поддержки», – написал француз в твиттере.

Отметим, что Монфис уже снялся с Мастерса в Цинциннати, который состоится на следующей неделе.