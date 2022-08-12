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ATP
12 августа 2022, 12:03 | Обновлено 12 августа 2022, 12:04
272
0

Монфис прокомментировал снятие с Мастерса в Монреале

Гаэль уже улетел в Европу на глубокое обследование

12 августа 2022, 12:03 | Обновлено 12 августа 2022, 12:04
272
0
Монфис прокомментировал снятие с Мастерса в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис (справа)

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал снятие с матча 1/8 финала в рамках Мастерса в Монреале.

«Сложный вечер в Монреале. Первое обследование, которое я прошел, не очень хорошее. Я решил вернуться в Европу, чтобы проконсультироваться с врачами. Я буду держать вас в курсе событий как можно скорее. Еще раз спасибо за все ваши сообщения поддержки», – написал француз в твиттере.

Отметим, что Монфис уже снялся с Мастерса в Цинциннати, который состоится на следующей неделе.

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