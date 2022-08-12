Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера

Харьковский «Металлист» получил первый транш от СК «Днепр-1» за переход главного тренера Александра Кучера.

Об этом сообщил вице-президент харьковчан Евгений Красников.

Отметим, что Кучер официально возглавил клуб из Днепра в конце июля, до этого он работал в «Металлисте».

На посту главного тренера «Днепра-1» Кучер заменил Игора Йовичевича, который со скандалом перешел в «Шахтер».