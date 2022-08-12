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Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 11:45 | Обновлено 12 августа 2022, 11:46
994
4

Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера

Харьковский клуб уже получает финансовую компенсацию за бывшего тренера

12 августа 2022, 11:45 | Обновлено 12 августа 2022, 11:46
994
4
Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера
ФК Металист. Александр Кучер

Харьковский «Металлист» получил первый транш от СК «Днепр-1» за переход главного тренера Александра Кучера.

Об этом сообщил вице-президент харьковчан Евгений Красников.

Отметим, что Кучер официально возглавил клуб из Днепра в конце июля, до этого он работал в «Металлисте».

На посту главного тренера «Днепра-1» Кучер заменил Игора Йовичевича, который со скандалом перешел в «Шахтер».

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Источник ФК Металлист
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Комментарии 4
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aleks8-48
А можно взять и деньги,и обратно Кучера? Кучер,который ни когда не тренировал даже команду УПЛ проблема не только для Днепра,но и для рейтинга Украины.
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0
Nick.Grabowski
Який цирк. Олігархічне болото. Маріонетка Береза (який ніякого зв'язку з футболом не мав) заплатила Ярославському за Кучера. 
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0
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Юрий Мирошниченко
Теперь днепр1 будет только побеждать, смешно.
Но случиться все на оборот. 
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-1
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