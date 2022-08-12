Украина. Премьер лига12 августа 2022, 11:45 | Обновлено 12 августа 2022, 11:46
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Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера
Харьковский клуб уже получает финансовую компенсацию за бывшего тренера
12 августа 2022, 11:45 | Обновлено 12 августа 2022, 11:46
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Харьковский «Металлист» получил первый транш от СК «Днепр-1» за переход главного тренера Александра Кучера.
Об этом сообщил вице-президент харьковчан Евгений Красников.
Отметим, что Кучер официально возглавил клуб из Днепра в конце июля, до этого он работал в «Металлисте».
На посту главного тренера «Днепра-1» Кучер заменил Игора Йовичевича, который со скандалом перешел в «Шахтер».
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