Италия12 августа 2022, 05:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отправила Миранчука в аренду
Российский одноклубник Руслана Малиновского проведет сезон в «Торино»
12 августа 2022, 05:40 |
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«Аталанта» отдала в аренду российского полузащитника Алексея Миранчука.
26-летнего игрока арендовал «Торино». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
Затем «Торино» сможет выкупить Миранчука за 12 миллионов евро.
Миранчук за два сезона в «Аталанте» сыграл 44 матча и забил 6 голов в Серии A.
🎙️ | INTERVISTA— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 11, 2022
Miranchuk: “Toro eccomi, sono pronto”
👉 https://t.co/uZn5X2L2WD#SFT pic.twitter.com/ttCWW5FovQ
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