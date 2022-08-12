ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отправила Миранчука в аренду

«Аталанта» отдала в аренду российского полузащитника Алексея Миранчука.

26-летнего игрока арендовал «Торино». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Затем «Торино» сможет выкупить Миранчука за 12 миллионов евро.

Миранчук за два сезона в «Аталанте» сыграл 44 матча и забил 6 голов в Серии A.