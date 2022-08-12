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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отправила Миранчука в аренду
Италия
12 августа 2022, 05:40 |
843
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отправила Миранчука в аренду

Российский одноклубник Руслана Малиновского проведет сезон в «Торино»

12 августа 2022, 05:40 |
843
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отправила Миранчука в аренду
ФК Торино. Алексей Миранчук

«Аталанта» отдала в аренду российского полузащитника Алексея Миранчука.

26-летнего игрока арендовал «Торино». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Затем «Торино» сможет выкупить Миранчука за 12 миллионов евро.

Миранчук за два сезона в «Аталанте» сыграл 44 матча и забил 6 голов в Серии A.

 

 

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Источник ФК Торино
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