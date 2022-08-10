Прощай, Алёшенька. Аталанта отдаст Миранчука в аренду

«Аталанта» собирается попрощаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

Бергамаски договорились об аренде с правом выкупа за 12 миллионов евро игрока в «Торино».

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Миранчук за два сезона в «Аталанте» сыграл 44 матча и забил 6 голов в Серии A.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» прекратил выплачивать московскому «локомотиву» долг за трансфер Миранчука.