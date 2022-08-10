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Италия
10 августа 2022, 19:59 | Обновлено 10 августа 2022, 20:35
1432
0

Прощай, Алёшенька. Аталанта отдаст Миранчука в аренду

В команде Руслана Малиновского станет веселее

10 августа 2022, 19:59 | Обновлено 10 августа 2022, 20:35
1432
0
Прощай, Алёшенька. Аталанта отдаст Миранчука в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Миранчук

«Аталанта» собирается попрощаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

Бергамаски договорились об аренде с правом выкупа за 12 миллионов евро игрока в «Торино».

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Миранчук за два сезона в «Аталанте» сыграл 44 матча и забил 6 голов в Серии A. 

Ранее сообщалось, что «Аталанта» прекратил выплачивать московскому «локомотиву» долг за трансфер Миранчука.

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Аталанта Локомотив Москва финансы долги Алексей Миранчук
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