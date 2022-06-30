Аталанта отказалась платить долг за трансфер Миранчука. В чем причина?

Итальянский клуб «Аталанта» прекратил выплачивать московскому «локомотиву» долг за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

Игрок из рф переехал в Бергамо два года назад, в сентябре 2020 года, за 14,5 млн евро. «Аталанта» должна была выплатить эту суммы несколькими траншами. Но теперь, когда у итальянцев осталось 5 млн евро долга, клуб из Бергамо остановил выплаты.

«Аталанта» пояснила свое решение тем, что сейчас невозможно перечислить средства на счет «локомотива». Выплаты по трансферу полузащитника не проводятся из-за проблем с переводом средств в банк. Клуб из рф после этого открыл счет в другом банке, но бергамаски платить больше не собираются.

В результате московский клуб планирует пожаловаться на итальянцев в ФИФА и затем в CAS (Спортивный арбитражный суд). Текущий контракт 26-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Миранчук за два сезона в «Аталанте» сыграл 44 матча и забил 6 голов в Серии A. Однако его будущее в Италии под вопросом. Скорее всего, россиянин покинет клуб из Бергамо уже в летнее межсезонье.