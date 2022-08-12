Диназ планирует усилиться еще тремя игроками
В клубе также подтвердили переход Белоуса и Коса
«Диназ» планирует усилиться тремя футболистами: вратарем Вадимом Солдатенко, полузащитниками Вадимом Мащенко и Денисом Пидручным.
Кроме того, подтвердилась информация о переходе хавбека Сергея Белоуса и форварда Олега Коса.
Пидручный ранее выступал в «Александрии». Последний сезон игрок провел в аренде в краматорском «Авангарде».
22-летний Мащенко имеет контракт с «Динамо». Вингер ранее выступал в аренде в «Черноморце».
26-летний голкипер Солдатенко ранее играл за «Нефтяник», «Кристалл», «Авангард» и «Перемогу». Вратарь имеет опыт выступлений в юношеской Лиге УЕФА и юношеских сборных Украины разных возрастов.
В сезоне 2021/22 МФК «Диназ» выступал в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата вышгородский клуб занимал четвертое место в турнирной таблице.
МФК «Диназ» входит в число ожидаемых новичков Первой лиги. Команда планирует играть матчи чемпионата на стадионе в Демидове, у которого есть соответствующий допуск.
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