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Украина. Вторая лига
08 августа 2022, 02:20 |
44
0

Диназ может усилиться полузащитником и нападающим

Оба игрока с зимы находятся без клубов

08 августа 2022, 02:20 |
44
0
Диназ может усилиться полузащитником и нападающим
SportArena. Сергей Белоус (справа)

МФК «Диназ» может усилиться полузащитником Сергеем Белоусом и нападающим Олегом Косом.

23-летний Белоус ранее играл за «Горняк-Спорт» и «Кремень». Кос выступал за молодежные составы «Львова» и «Карпат», а затем за ЛНЗ и «Днепр» Черкасы. Оба игрока находились без клубов с зимы.

В сезоне 2021/22 МФК «Диназ» выступал в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата вышгородский клуб занимал четвертое место в турнирной таблице.

МФК «Диназ» входит в число ожидаемых новичков Первой лиги. Команда планирует играть матчи чемпионата на стадионе в Демидове, у которого есть соответствующий допуск.

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Источник Sportarena
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