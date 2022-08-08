Диназ может усилиться полузащитником и нападающим

МФК «Диназ» может усилиться полузащитником Сергеем Белоусом и нападающим Олегом Косом.

23-летний Белоус ранее играл за «Горняк-Спорт» и «Кремень». Кос выступал за молодежные составы «Львова» и «Карпат», а затем за ЛНЗ и «Днепр» Черкасы. Оба игрока находились без клубов с зимы.

В сезоне 2021/22 МФК «Диназ» выступал в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата вышгородский клуб занимал четвертое место в турнирной таблице.

МФК «Диназ» входит в число ожидаемых новичков Первой лиги. Команда планирует играть матчи чемпионата на стадионе в Демидове, у которого есть соответствующий допуск.