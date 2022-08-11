Михаил МУДРИК: «Нужно было восстановиться после матча с Ромой»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик оценил победу 3:0 в контрольном матче с «Домжале». Игрок оформил дубль.

– Поздравляем с победой и дублем! Какие эмоции сейчас испытываешь?

– Хорошо, что эта победа случилась, потому что нужно эмоционально восстановиться от неудачи в матче с «Ромой». Хотя на сборах как выигрыши, так и проигрыши – это нормально, ведь мы готовимся к чемпионату и Лиге чемпионов.

– Первый гол ты забил с пенальти. Как определяли исполнителя одиннадцатиметрового?

– Тренер и партнеры по команде мне доверяют. Я уже бил и забивал пенальти, так что все логично.

– Почти на каждой тренировке ты дополнительно отрабатываешь удары. Это помогает в играх?

– Конечно! Не хочу раскидываться громкими словами, что это залог успеха. Но закономерно: чем больше ты что-то отрабатываешь, тем лучше потом получается на поле.

– Что чувствовал перед началом матча, когда вместе с командой соперника вы развернули плакат с надписью «Стоп войне»?

– Болезненная тема. Всегда, когда есть хоть какое-то напоминание о войне, испытываешь болезненные эмоции и окунаешься в это.