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  4. Михаил МУДРИК: «Нужно было восстановиться после матча с Ромой»
Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 21:47 |
134
0

Михаил МУДРИК: «Нужно было восстановиться после матча с Ромой»

Игрок оценил удачный для себя контрольный матч

11 августа 2022, 21:47 |
134
0
Михаил МУДРИК: «Нужно было восстановиться после матча с Ромой»
ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик оценил победу 3:0 в контрольном матче с «Домжале». Игрок оформил дубль.

– Поздравляем с победой и дублем! Какие эмоции сейчас испытываешь?
– Хорошо, что эта победа случилась, потому что нужно эмоционально восстановиться от неудачи в матче с «Ромой». Хотя на сборах как выигрыши, так и проигрыши – это нормально, ведь мы готовимся к чемпионату и Лиге чемпионов.

– Первый гол ты забил с пенальти. Как определяли исполнителя одиннадцатиметрового?
– Тренер и партнеры по команде мне доверяют. Я уже бил и забивал пенальти, так что все логично.

– Почти на каждой тренировке ты дополнительно отрабатываешь удары. Это помогает в играх?
– Конечно! Не хочу раскидываться громкими словами, что это залог успеха. Но закономерно: чем больше ты что-то отрабатываешь, тем лучше потом получается на поле.

– Что чувствовал перед началом матча, когда вместе с командой соперника вы развернули плакат с надписью «Стоп войне»?
– Болезненная тема. Всегда, когда есть хоть какое-то напоминание о войне, испытываешь болезненные эмоции и окунаешься в это.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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