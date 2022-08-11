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  4. ВИДЕО. Заря пропустила быстрый гол. Не удержали игрока при угловом
Лига конференций
11 августа 2022, 20:45 | Обновлено 11 августа 2022, 23:17
2030
5

ВИДЕО. Заря пропустила быстрый гол. Не удержали игрока при угловом

Раул Силва забил для «Университати» на 5-й минуте матча Лиги конференций

11 августа 2022, 20:45 | Обновлено 11 августа 2022, 23:17
2030
5
ВИДЕО. Заря пропустила быстрый гол. Не удержали игрока при угловом
Setanta Sports

В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву проходит ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют румынская «Университатя» и луганская «Заря».

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Игра проходит в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).

«Заря» пропустила быстрый гол. Раул Силва отличился ударом головой после навеса с углового.

1:0. Раул Силва, 5 мин.

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Университатя Крайова Заря Луганск Лига конференций Университатя - Заря видео голов и обзор Раул Силва
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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dassin
Прогнило что то в укр.футболе на евроарене, возможно перезагрузка?! Бокс наше все
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0
veter
Повезло что румын промазал на 14 секунде. Был бы супербыстрый.
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0
alekos59
Цих довбнiв вiдлучити вiд кубкiв рокiв на 5 !!!
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-1
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