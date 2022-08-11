Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «2 гола в 19 матчах - это мало для Мудрика»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич дал оценку игре в двух контрольных матчах: сперва команда обыграла «Аль-Адалу» со счетом 1:0, а затем разобралась с «Домжале» 3:0.

– Насыщенный день с двумя спаррингами. Как оцените работу своих подопечных?

– Понятно, что после матча с «Ромой», где мы выложились на полную, где команда выглядела на свой максимум на данный момент – а учитывая атмосферу, уровень игроков, которые нам противостояли, мы достойно там выглядели, – мы продолжили давать нагрузки игрокам и запланировали, чтобы большинство футболистов сыграли по 90 минут. Это важно с учетом того, что 13 дней остается до начала чемпионата. Длительность матчей уже ощущалась, под конец ребята немного просели, но это прогнозируемо. Насыщенный день, сыграли двумя командами, потому что для меня все важны, я хочу, чтобы большинство из тех, кто здесь находится, могли сыграть по 90 минут. Получилось неплохо. Конечно, есть много сегментов, над которыми надо работать, но в целом идея игры в первом матче – в системе 4–4–2, которую мы пробовали впервые, это моментами было неплохо. Такое разнообразие мне интересно, потому что в УПЛ не все действуют по одной схеме, где-то футболистам тоже надо «менять чип» и понимать свою роль в схемах 4–4–2, 3–4–3, 5–2–3, как играли против «Ромы», или сейчас в 4–1–4–1. Футболисты должны быть адаптированы под каждый матч. Так что удачный день. Понравился и вечерний спарринг – по идее, комбинаторике, голам. Были моменты для того, чтобы увеличить счет. Хорошо, что никто не травмировался, потому что, скажу еще раз: нагрузки – приличные, первый матч на 90 минут всегда дает усталость. Теперь у игроков выходной, а в пятницу начнем готовиться к еще двум матчам, которые состоятся 15 августа.

– Как вам соперники?

– Естественно, противник играет так, как ты ему позволяешь, насколько владеешь инициативой, поймаешь свою игру, ритм и темп. Видно, что мы на сегодня лучше, как команда качественнее, хотя они уже играют свой чемпионат, но уровень их очевиден. Это футбол, здесь есть свои категории. Однако ты все равно должен давать максимум, потому что через такие матчи можешь моделировать свою игру, особенно в атаке, в переходном моменте после потери мяча. На наши ворота провели пару контратак – это тоже следует иметь в виду: когда падает темп, есть усталость или расслабленность, то любая команда может забить тебе гол. Это то, о чем я говорил и перед матчем с «Ромой»: в одном матче ты можешь обыграть кого угодно, в одном матче все возможно. Так что надо верить в процесс и ежедневную работу и понемногу прибавлять. Команда формируется, мне нравится то, что я вижу. Да, впереди много работы, много сегментов, но не так много времени, чтобы это реализовать и показать на поле. УПЛ начинается 23 августа, Лига чемпионов – 6 или 7 сентября, и мы должны стать командой, показать все, что можем на данный момент.

– Сейчас играли два разных состава. Есть ли уже понимание, какой будет основным в будущем сезоне?

– Они бьются каждый день за свое место в основе. Утром я хотел увидеть в игровом режиме Кулакова и Сикана в роли двух нападающих. Они оба по своим характеристикам агрессивные, быстрые, достаточно подвижные и результативные. Не настолько габаритные, возможно, как Траоре, но могут со временем, если будет сыгранность, действовать в схеме 4–4–2. С Тотовицким уже хотели играть ложную девятку: он это идеально умеет, понимает игру, «падает» между линиями, что достаточно неудобно для персональных защитников, или кого-то дергает, и тогда наш вингер может вбежать за спину этого защитника. Андрей делает разницу, имеет достаточно таланта, интеллекта, и это один из вариантов игры – с ложной девяткой. Также ждем возвращения Траоре – это для нас очень большой фактор в фазе атаки. Его качества и желание, которое он сейчас проявляет, пойдут на пользу.

– Михаил Мудрик оформил дубль в ворота соперника. Как оцените его результативность?

– Знаете, когда вингер в конце сезона не имеет статистики – это плохой показатель. Я с ним уже несколько раз разговаривал на эту тему: когда он за 19 матчей забивает 2 гола, то этого мало для ключевого игрока нашей команды. Над этим мы работаем и ментально, и на тренировках, чтобы он свои моменты реализовывал, чтобы лучше занимал позицию и мог проявить свою скорость. Недостаточно быть просто быстрым, если не имеешь понимания. Лично для меня как тренера, когда у футболиста есть желание работать и есть интеллект – это выигрышная комбинация. И сегодняшнее выступление – малая копия того, как это должно выглядеть в будущем.

– На стадионе присутствовали украинские болельщики. Вы чувствовали их поддержку?

– Ощущаю поддержку всегда, каждый день – и в футболе, и в быту, в разговорах с друзьями из Украины. И мы поддерживаем, как можем, очень хотим, чтобы война прекратилась, чтобы прежняя жизнь вернулась в вольную, свободную Украину, чтобы люди были счастливыми. Над этим работаем, и матчи помогают. Вы видели игру в Риме? Насколько помогли и финансово, и имиджево. Во-первых, эти матчи смотрят в Украине, а во-вторых, можем показать миру, что происходит в стране. Поэтому я только поддерживаю эти матчи, которые дают нам не только спортивную пользу, но и важны для всей Украины.