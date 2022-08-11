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  4. Ливерпуль продлил контракт с талантливым воспитанником
Англия
11 августа 2022, 16:23 |
335
0

Ливерпуль продлил контракт с талантливым воспитанником

Харви Эллиотт надолго останется в родном клубе

11 августа 2022, 16:23 |
335
0
Ливерпуль продлил контракт с талантливым воспитанником
ФК Ливерпуль. Харви Эллиотт

«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с воспитанником клубной академии Харви Элиоттом. Новое соглашение с 19-летним вингером рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне на счету Эллиотта 1 гол и 1 ассист в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.

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Ливерпуль Харви Эллиотт продление контракта
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Источник ФК Ливерпуль
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