Ливерпуль продлил контракт с талантливым воспитанником

«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с воспитанником клубной академии Харви Элиоттом. Новое соглашение с 19-летним вингером рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне на счету Эллиотта 1 гол и 1 ассист в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.