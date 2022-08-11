Англия11 августа 2022, 16:23 |
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Ливерпуль продлил контракт с талантливым воспитанником
Харви Эллиотт надолго останется в родном клубе
11 августа 2022, 16:23 |
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«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с воспитанником клубной академии Харви Элиоттом. Новое соглашение с 19-летним вингером рассчитано до лета 2027 года.
В прошлом сезоне на счету Эллиотта 1 гол и 1 ассист в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.
Then ➡️ now pic.twitter.com/n3EpRZaOQL— Liverpool FC (@LFC) August 11, 2022
August 11, 2022
HE19💎 pic.twitter.com/118e4ssm5K— Liverpool FC (@LFC) August 11, 2022
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