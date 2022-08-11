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Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 16:25 | Обновлено 11 августа 2022, 16:59
168
1

ПАВЕЛКО: «У всех нас общая цель – возрождение украинского футбола»

Президент УАФ провел встречу с представителями клубов УПЛ

11 августа 2022, 16:25 | Обновлено 11 августа 2022, 16:59
168
1
ПАВЕЛКО: «У всех нас общая цель – возрождение украинского футбола»
УАФ

В Доме футбола прошла рабочая встреча с представителями клубов Украинской Премьер-лиги. В обсуждении ключевых вопросов подготовки к старту чемпионата Украины приняли участие президент УАФ Андрей Павелко, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и первые вице-президенты УАФ Анатолий Демяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Алан Плиев и Вадим Костюченко.

Участники встречи обсудили вопрос согласования протокола безопасности проведения соревнований, который находится на утверждении Министерства обороны Украины, правоохранительных органов и местных властей регионов, где планируется играть матчи турнира. Также руководители УАФ, УПЛ и представители клубов уделили внимание вопросу создания единого телепула.

По словам Павелко, безопасность проведения соревнований — приоритет номер один: «Речь ведь идет не только о поединках УПЛ, но и о матчах чемпионата ПФЛ, женских клубных команд и U-19». Также, по словам президента УАФ, ведется поиск возможностей для поддержки клубов в это сложное время, в частности, в финансировании арбитража. «Важное условие успешного старта первого в истории футбола чемпионата в условиях войны и преодоления всех препятствий на этом пути — единство и взаимоподдержка клубов-участников. Ведь у всех нас общая цель – победа Украины и возрождение украинского футбола!», — подчеркнул глава УАФ.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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жека нолан
https://www.youtube.com/watch?v=LrA3Sl50VXE для тих хто любить павелка 
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