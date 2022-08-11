Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер академии Динамо рассказал, что Шахтер хотел переманить Вивчаренко
Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 15:31 |
252
0

Тренер академии Динамо рассказал, что Шахтер хотел переманить Вивчаренко

Константин принял решение остаться в составе киевлян

11 августа 2022, 15:31 |
252
0
Тренер академии Динамо рассказал, что Шахтер хотел переманить Вивчаренко
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Тренер академии «Динамо» Юрий Дмитрулин рассказал о попытке донецкого «Шахтера» переманить в свой клуб Константина Вивчаренко:

«Когда Константин Вивчаренко переходил в U-19 «Динамо», у него было предложение из «Шахтера». Мне позвонила его мама, которая хотела со мной посоветоваться. Она сказала: «Нам предлагает контракт «Шахтер». Что нам делать?». Я спросил ее, чего хочет сам Константин и она ответила, что он хочет играть в «Динамо». Я ей сказал, что он сам ответил на ее вопросы, потому что он взрослый человек, который именно все решит. Думаю, Овчаренко не жалеет о том, что остался в «Динамо Киев», – сказал Дмитрулин.

Отметим, что Вивчаренко отличился забитым мячом в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Штурма». Именно этот мяч гол решающим в противостоянии.

По теме:
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
НАГОРНЯК: «Надеюсь, Луческу что-нибудь придумает на матчи с Бенфикой»
Стала известна стоимость билетов на матч Динамо против Бенфики
Юрий Дмитрулин Динамо Киев Шахтер Донецк Константин Вивчаренко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Футбол | 11 августа 2022, 15:15 0
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом

Агенты украинского хавбека уже контактируют с клубами

ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы
Футбол | 11 августа 2022, 11:18 8
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы

Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ

ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
Бокс | 10.08.2022, 20:20
ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
Президент Кривбасса: «Мы хотим стать чемпионами Украины»
Футбол | 11.08.2022, 13:12
Президент Кривбасса: «Мы хотим стать чемпионами Украины»
Президент Кривбасса: «Мы хотим стать чемпионами Украины»
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 11.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
09.08.2022, 17:01 13
Война
Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова
Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова
10.08.2022, 12:12 40
Футбол
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
09.08.2022, 12:35 21
Другие виды
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
10.08.2022, 02:40 27
Футбол
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
10.08.2022, 19:35 1
Футбол
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
09.08.2022, 19:57 33
Футбол
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
09.08.2022, 14:20 4
Бокс
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
09.08.2022, 13:45
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности