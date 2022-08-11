Тренер академии Динамо рассказал, что Шахтер хотел переманить Вивчаренко

Тренер академии «Динамо» Юрий Дмитрулин рассказал о попытке донецкого «Шахтера» переманить в свой клуб Константина Вивчаренко:

«Когда Константин Вивчаренко переходил в U-19 «Динамо», у него было предложение из «Шахтера». Мне позвонила его мама, которая хотела со мной посоветоваться. Она сказала: «Нам предлагает контракт «Шахтер». Что нам делать?». Я спросил ее, чего хочет сам Константин и она ответила, что он хочет играть в «Динамо». Я ей сказал, что он сам ответил на ее вопросы, потому что он взрослый человек, который именно все решит. Думаю, Овчаренко не жалеет о том, что остался в «Динамо Киев», – сказал Дмитрулин.

Отметим, что Вивчаренко отличился забитым мячом в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Штурма». Именно этот мяч гол решающим в противостоянии.