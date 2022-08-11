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  4. ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
Лига чемпионов
11 августа 2022, 14:47 |
2055
0

ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо

Вы пропустили много интересного

11 августа 2022, 14:47 |
2055
0
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
ФК Динамо Киев

Во вторник «Динамо» сыграло ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Штурма» в Австрии, выиграв со счетом 2:1 в дополнительное время.

В трансляцию матча не попало большое количество интересных моментов, которые сопровождали эту встречу.

«Динамо» выпустило специальный ролик, в котором показало эксклюзивные кадры с тренерского мостика киевлян, первые слова после победы и атмосферу в раздевалке команды. 

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Источник ФК Динамо Киев
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