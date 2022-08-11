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  4. ВИДЕО. Серена Уильямс проиграла олимпийской чемпионке на турнире в Торонто
WTA
11 августа 2022, 13:00 |
501
0

ВИДЕО. Серена Уильямс проиграла олимпийской чемпионке на турнире в Торонто

Американка не смогла пробиться в третий раунд

11 августа 2022, 13:00 |
501
0
ВИДЕО. Серена Уильямс проиграла олимпийской чемпионке на турнире в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла матч второго круга в рамках турнира WTA 1000 в Торонто.

Уильямс-младшая, которая ранее анонсировала близкое завершение карьеры, проиграла олимпийской чемпионке Белинде Бенчич, которая посеяна на турнире под 12-м номером.

Торонто. Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария) – Серена Уильямс (США) 6:2, 6:4

Отметим, что Бенчич во второй раз обыграла Серену, обе победы были добыты на канадских кортах.

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Белинда Бенчич Серена Уильямс WTA Торонто
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Источник Sport.ua
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