WTA11 августа 2022, 13:00 |
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ВИДЕО. Серена Уильямс проиграла олимпийской чемпионке на турнире в Торонто
Американка не смогла пробиться в третий раунд
11 августа 2022, 13:00 |
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Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла матч второго круга в рамках турнира WTA 1000 в Торонто.
Уильямс-младшая, которая ранее анонсировала близкое завершение карьеры, проиграла олимпийской чемпионке Белинде Бенчич, которая посеяна на турнире под 12-м номером.
Торонто. Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария) – Серена Уильямс (США) 6:2, 6:4
Отметим, что Бенчич во второй раз обыграла Серену, обе победы были добыты на канадских кортах.
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