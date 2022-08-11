ВИДЕО. Серена Уильямс проиграла олимпийской чемпионке на турнире в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла матч второго круга в рамках турнира WTA 1000 в Торонто.

Уильямс-младшая, которая ранее анонсировала близкое завершение карьеры, проиграла олимпийской чемпионке Белинде Бенчич, которая посеяна на турнире под 12-м номером.

Торонто. Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария) – Серена Уильямс (США) 6:2, 6:4

Отметим, что Бенчич во второй раз обыграла Серену, обе победы были добыты на канадских кортах.