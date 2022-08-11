Сергей НАГОРНЯК: «Заря обязана проходить Университатю»
Специалист – о перспективах луганчан в еврокубках
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между луганской «Зарей» и румынской «Университатей».
«Должны пройти! «Университатя» – посредственная команда. В первом матче «Заря» должна была больше забивать. Особенно во втором тайме у луганчан хорошо проходили комбинации. По моему мнению, «Заря» обязана проходить этого соперника», - сказал Нагорняк.
Матч «Университатя Крайова» – «Заря» состоится в четверг, 11 августа. Начало в 20:30 по Киеву. Первая встреча завершилась победой луганчан со счетом 1:0.
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