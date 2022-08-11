Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от противостояния между киевским «Динамо» и португальской «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Очень интересно будет посмотреть на игру «Динамо» в матчах с «Бенфикой». Киевляне, несомненно, будут действовать от обороны. Однако прессинг лессабонцев несравним с прессингом «Штурма». Не исключено, что у динамовцев будет много потерь мяча.

«Бенфика» внимательно изучит игру «Динамо» против австрийцев и сделает выводы. Луческу, выбирая состав и тактику на поединок с лессабонцами, будет надеяться, что удастся отбиться и кто-то из динамовцев сможет убежать от всех и забить. Но мне кажется, что «Бенфику» киевляне, к сожалению, не преодолеют», - сказал Сабо.