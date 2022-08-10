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Лига чемпионов
10 августа 2022, 10:26 | Обновлено 10 августа 2022, 10:40
967
0

Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»

Специалист – о победе «Динамо» над «Штурмом»

10 августа 2022, 10:26 | Обновлено 10 августа 2022, 10:40
967
0
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
FootBoom. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал победу киевского «Динамо» над австрийским «Штурмом» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Я до матча уверенно говорил, что «Динамо» пройдет «Штурм», потому что наши игроки выше класса футболистов этой австрийской команды. Но, с самого начала «бело-синие» почему-то играли медленно и предпочитали контроль мяча. Это был безжизненный футбол. Только после пропущенного гола «Динамо» очнулось.

Не могу кого-то особо отметить в этой игре. Да, результат получили, молодцы, но… Что касается Цыганкова, то гол он забил уже после того, как оборона «Штурма» была разобрана. Хотя голевую передачу Виктора отмечу, конечно.

Вы спрашиваете об удачных заменах… Считаю, что Луческу – очень удачливый тренер. Раньше говорили об особой удачливости Лобановского. Куда там… Мирча Луческу столько уже решающих матчей выиграл – в сложных обстоятельствах, действуя от обороны…», - сказал Сабо.

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Источник Footboom
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