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09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 4 : 2
Лудогорец
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Лига чемпионов
11 августа 2022, 06:45 | Обновлено 11 августа 2022, 08:12
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Динамо Загреб – Лудогорец – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 августа 2022, 06:45 | Обновлено 11 августа 2022, 08:12
190
0
Динамо Загреб – Лудогорец – 4:2. Видео голов и обзор матча
ФК Лудогорец

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 4:2 [первый матч – 2:1]

  • Голы: Дрмич, 12, Оршич, 27, 44, Петкович, 87 (пен) – Десподов, 45+4, 49.

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
86’
Zan Karnicnik (Лудогорец) получает красную карточку.
72’
Rick Lima (Лудогорец) получает красную карточку.
72’
Игрок команды Динамо Загреб получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Кирил Десподов (Лудогорец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (Лудогорец).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
17’
Доминик Янков (Лудогорец) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Дрмич (Динамо Загреб).
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Источник Sport.ua
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