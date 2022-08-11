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Пюник
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:5 0 : 2
Црвена Звезда Проходит дальше
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Лига чемпионов
11 августа 2022, 06:15 | Обновлено 11 августа 2022, 08:12
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0

Пюник – Црвена Звезда – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 августа 2022, 06:15 | Обновлено 11 августа 2022, 08:12
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Пюник – Црвена Звезда – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Црвена Звезда

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Пюник (Армения) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:2 [первый матч – 0:5]

  • Голы: Канга, 44, Павков, 60.

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Павков (Црвена Звезда).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Гелор Канга (Црвена Звезда).
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Пюник Црвена Звезда видео голов и обзор Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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