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  4. Тренер Айнтрахта: «Мы прибавили по сравнению с матчем с Баварией»
Суперкубок УЕФА
11 августа 2022, 05:32 |
36
0

Тренер Айнтрахта: «Мы прибавили по сравнению с матчем с Баварией»

Оливер Гласнер – о матче за Суперкубок УЕФА

11 августа 2022, 05:32 |
36
0
Тренер Айнтрахта: «Мы прибавили по сравнению с матчем с Баварией»
ФК Айнтрахт. Оливер Гласнер

 

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА против «Реала» (поражение 0:2):

«Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем [c «Баварией» – 1:6], но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире. Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты – «Реал» был сильнее и заслужил эту победу.

Мне кажется, временами мы неплохо владели мячом, но не хватало последнего паса. Нам все еще нужно работать над этим на этом уровне. Мы перешли на расстановку 4-4-2, но координация оставляла желать лучшего».

 

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Оливер Гласнер Айнтрахт Франкфурт Реал - Айнтрахт Реал Мадрид Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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