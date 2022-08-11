Тренер Айнтрахта: «Мы прибавили по сравнению с матчем с Баварией»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА против «Реала» (поражение 0:2):

«Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем [c «Баварией» – 1:6], но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире. Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты – «Реал» был сильнее и заслужил эту победу.

Мне кажется, временами мы неплохо владели мячом, но не хватало последнего паса. Нам все еще нужно работать над этим на этом уровне. Мы перешли на расстановку 4-4-2, но координация оставляла желать лучшего».