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  4. Тибо КУРТУА: «Обычно Реал выигрывает финалы, поэтому он величайший»
Суперкубок УЕФА
11 августа 2022, 02:13 |
48
0

Тибо КУРТУА: «Обычно Реал выигрывает финалы, поэтому он величайший»

Вратарь «Реала» - о завоевании Суперкубка УЕФА

11 августа 2022, 02:13 |
48
0
Тибо КУРТУА: «Обычно Реал выигрывает финалы, поэтому он величайший»
ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от завоевания Суперкубка УЕФА-2022:

«В первом тайме два или три важных момента, особенно у Камады. Мы провели очень цельный матч, сыграли на ноль в трех финалах.

Когда «Реал» играет в финале, обычно он его выигрывает. Поэтому он величайший».

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Источник Marca
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