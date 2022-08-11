Тибо КУРТУА: «Обычно Реал выигрывает финалы, поэтому он величайший»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от завоевания Суперкубка УЕФА-2022:

«В первом тайме два или три важных момента, особенно у Камады. Мы провели очень цельный матч, сыграли на ноль в трех финалах.

Когда «Реал» играет в финале, обычно он его выигрывает. Поэтому он величайший».