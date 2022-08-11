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Суперкубок УЕФА
11 августа 2022, 01:30 | Обновлено 11 августа 2022, 01:49
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Золотой мяч Бензема? Никто не сомневается в его победе»

Наставник «Реала» - о завоевании Суперкубка УЕФА

11 августа 2022, 01:30 | Обновлено 11 августа 2022, 01:49
50
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Золотой мяч Бензема? Никто не сомневается в его победе»
ФК Реал Мадрид. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу 2:0 над «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок УЕФА:

«Это была непростая игра, они играли очень плотно, мы забили, а затем хорошо контролировали ситуацию. В начале сезона нельзя ожидать, что ты всегда будешь на высоте. Но мы выиграли, чтобы хорошо начать сезон.

Думаю, хорошая атмосфера может помочь нам добиться лучших результатов, лучшей игры. Атмосфера хорошая, а победа помогает мотивировать.

Бензема? Если мы здесь, то во многом благодаря ему. А теперь давайте пойдем за Золотым мячом. Я не думаю, что кто-то сомневается в его победе».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал - Айнтрахт Суперкубок УЕФА Карим Бензема Золотой мяч
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Источник Marca
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