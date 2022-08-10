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  4. Анчелотти превзошел Гвардиолу по количеству выигранных Суперкубков УЕФА
Суперкубок УЕФА
10 августа 2022, 23:55 |
203
0

Анчелотти превзошел Гвардиолу по количеству выигранных Суперкубков УЕФА

Итальянский тренер «Реала» добыл очередной титул

10 августа 2022, 23:55 |
203
0
Анчелотти превзошел Гвардиолу по количеству выигранных Суперкубков УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде и Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в четвертый раз в карьере привел свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА.

По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории. На втором месте теперь располагается Пеп Гвардиола с тремя титулами, еще шесть специалистов имеют по две победы в матчах за Суперкубок УЕФА.

Отметим, что Анчелотти брал этот титул дважды с «Миланом» (2003 и 2007), а также дважды с «Реалом» (2014 и 2022).

Также стоит отметить, что итальянские тренера в сумме выиграли 12 Суперкубков УЕФА. У испанцев, которые идут на втором месте, – на три меньше.

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Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Реал - Айнтрахт Карло Анчелотти
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Источник Sport.ua
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