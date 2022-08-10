Анчелотти превзошел Гвардиолу по количеству выигранных Суперкубков УЕФА

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в четвертый раз в карьере привел свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА.

По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории. На втором месте теперь располагается Пеп Гвардиола с тремя титулами, еще шесть специалистов имеют по две победы в матчах за Суперкубок УЕФА.

Отметим, что Анчелотти брал этот титул дважды с «Миланом» (2003 и 2007), а также дважды с «Реалом» (2014 и 2022).

Также стоит отметить, что итальянские тренера в сумме выиграли 12 Суперкубков УЕФА. У испанцев, которые идут на втором месте, – на три меньше.