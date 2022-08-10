Анчелотти превзошел Гвардиолу по количеству выигранных Суперкубков УЕФА
Итальянский тренер «Реала» добыл очередной титул
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в четвертый раз в карьере привел свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА.
По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории. На втором месте теперь располагается Пеп Гвардиола с тремя титулами, еще шесть специалистов имеют по две победы в матчах за Суперкубок УЕФА.
Отметим, что Анчелотти брал этот титул дважды с «Миланом» (2003 и 2007), а также дважды с «Реалом» (2014 и 2022).
Также стоит отметить, что итальянские тренера в сумме выиграли 12 Суперкубков УЕФА. У испанцев, которые идут на втором месте, – на три меньше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий Царику было 28 лет
9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов