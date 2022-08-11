Суперкубок УЕФА11 августа 2022, 00:35 | Обновлено 11 августа 2022, 00:58
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Реал сравнялся с лидерами. Кто выиграл больше всего Суперкубков УЕФА?
Теперь у «Барселоны», «Реала» и «Милана» по 5 трофеев за историю турнира
11 августа 2022, 00:35 | Обновлено 11 августа 2022, 00:58
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В среду, 10 августа, прошел поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играли испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» (2:0).
Мадридский клуб завоевал 5-й трофей Суперкубка УЕФА и сравнялся с лидерами.
Теперь у «Барселоны», «Реала» и «Милана» по 5 завоеванных трофеев за историю турнира.
У киевского «Динамо» в активе два матча и один трофей, Шахтер тоже играл за Суперкубок УЕФА, но проиграл.
Матчи за Суперкубок УЕФА (из одного матча с 1998 года)
Все обладатели Суперкубка УЕФА
Трофеи по странам команд
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