Реал сравнялся с лидерами. Кто выиграл больше всего Суперкубков УЕФА?

В среду, 10 августа, прошел поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играли испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» (2:0).

Мадридский клуб завоевал 5-й трофей Суперкубка УЕФА и сравнялся с лидерами.

Теперь у «Барселоны», «Реала» и «Милана» по 5 завоеванных трофеев за историю турнира.

У киевского «Динамо» в активе два матча и один трофей, Шахтер тоже играл за Суперкубок УЕФА, но проиграл.

Матчи за Суперкубок УЕФА (из одного матча с 1998 года)

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