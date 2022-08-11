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Суперкубок УЕФА
11 августа 2022, 00:35 | Обновлено 11 августа 2022, 00:58
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0

Реал сравнялся с лидерами. Кто выиграл больше всего Суперкубков УЕФА?

Теперь у «Барселоны», «Реала» и «Милана» по 5 трофеев за историю турнира

11 августа 2022, 00:35 | Обновлено 11 августа 2022, 00:58
555
0
Реал сравнялся с лидерами. Кто выиграл больше всего Суперкубков УЕФА?
ФК Реал Мадрид

В среду, 10 августа, прошел поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играли испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» (2:0).

Мадридский клуб завоевал 5-й трофей Суперкубка УЕФА и сравнялся с лидерами.

Теперь у «Барселоны», «Реала» и «Милана» по 5 завоеванных трофеев за историю турнира.

У киевского «Динамо» в активе два матча и один трофей, Шахтер тоже играл за Суперкубок УЕФА, но проиграл.

Матчи за Суперкубок УЕФА (из одного матча с 1998 года)

Все обладатели Суперкубка УЕФА

Трофеи по странам команд

 

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Источник Sport.ua
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